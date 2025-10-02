Jalgaon News : पुणे 'रेव्ह पार्टी' प्रकरणात मोठा यू-टर्न! प्रांजल खेवलकर यांनी ड्रग्ज घेतले नसल्याचा फॉरेन्सिक अहवालात स्पष्ट उल्लेख

जळगाव: पुण्यातील कथित रेव्ह पार्टी प्रकरणात मुख्य संशयित प्रांजल खेवलकर यांनी ड्रग्ज सेवन केलेले नाही किंवा त्यांनी ते जवळ बाळगले नसल्याचा उल्लेख पोलिसांनी सादर केलेल्या आरोपपत्रात (चार्जशीट) आहे, असा दावा करीत माजी मंत्री एकनाथ खडसे यांनी या प्रकरणात सुरुवातीपासूनच पोलिसांची भूमिका संशयास्पद होती, असे म्हटले आहे. .दोन महिन्यांपूर्वी पुण्यातील एका फ्लॅटमध्ये झालेल्या कथित ‘रेव्ह पार्टी’ प्रकरणात खडसेंचे जावई व राष्ट्रवादी कॉंग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाच्या महिला आघाडीच्या प्रदेशाध्यक्षा ॲड. रोहिणी खडसे यांचे पती प्रांजल खेवलकर यांच्यासह पाच ते सहा जणांना अटक केली होती. या प्रकरणाने राज्यात खळबळ उडाली. खडसेंनी या प्रकरणामागे राजकीय षडयंत्र असल्याचा आरोप केला. रोहिणी खडसेंनी प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे, नंतर योग्य वेळी भूमिका मांडू, असे वक्तव्य केले. त्यानंतर बरेच दिवस गेले..अखेरीस गेल्या शुक्रवारी (ता. २६) खेवलकरांना या प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला. खेवलकर जामिनावर बाहेर आल्यावर खडसेंनी यासंदर्भात बुधवारी (ता. १) माध्यमांशी बोलताना भूमिका मांडली. या प्रकरणात पोलिसांनी आरोपपत्र दाखल केले असून, त्यात खेवलकरांनी ड्रग्ज सेवन केले नाही, बाळगलेही नाही, असे म्हटले आहे..Manoj Jarange Patil: ''आरक्षण घेऊन बोगस लोक खुर्चीवर बसले आहेत'', जरांगे पाटलांचं दसरा मेळाव्यात मोठं विधान.फॉरेन्सिक अहवालातही खेवलकरांनी ड्रग्ज घेतले नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. असे असताना खेवलकरांना या गुन्ह्यात मुख्य संशयित केले. चार ते पाच जणांमध्ये रेव्ह पार्टी होत नाही, हे माहिती असूनही या प्रकरणाला रेव्ह पार्टीचे स्वरूप देण्यात आले. यामागे षडयंत्र असल्याचे आणि पोलिसांची या प्रकरणातील भूमिका संशयास्पद असल्याचा पुनरुच्चार खडसेंनी केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.