Dhule News : शहर वाहतूक नियंत्रण पोलिसांनी फिरविला ‘तीन लाखां’वर रोलर

Dhule News : शहरात सार्वजनिक शांततेचा भंग करत फटाके फोडत भरधाव बुलेट चालविणाऱ्यांची संख्या वाढली आहे. अनेक ठिकाणी बुलेटस्वारांच्या उच्छादामुळे सर्वसामान्य नागरिक अक्षरशः वैतागले आहेत. त्यामुळे जिल्हा पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी अशा बुलेटस्वारांचा आवाज दाबण्यासाठी कठोर पावले उचलली आहेत.

त्यांनी बुधवारी (ता. ७) सकाळी शहरात नाकाबंदी करत तासाभरात तब्बल शंभरहून बुलेटधारकांवर दंडात्मक कारवाई केली. तसेच सर्व बुलेटचे सायलेन्सर काढून त्यांच्यावर संतोषीमाता चौकात रोड रोलर फिरविला. (Punitive action was taken against more than hundred bullet holders Also remove silencer of all bullets and Turned the road roller them dhule news)