Dhule News : वाहकासह प्रवाशाच्या प्रामाणिकपणाचे कौतुक! बसमध्ये विसरलेली पर्स केली परत

Dhule News : जळगाव-दोंडाईचा बसने प्रवास करणारी महिला आपली पर्स बसमध्ये विसरली असता प्रवासी अरविंद पाटील व वाहकाने ही पर्स प्रामाणिकपणे परत केली.

तावखेडा येथील प्रेरणा पाटील अमळनेर येथून दोंडाईचा बस (एमएच १४, एन ९०३०)ने प्रवास करीत असताना नरडाणा येथे उतरल्या असता त्या पर्स बसमध्ये विसरल्या. (Purse forgotten in bus returned by passenger and driver dhule news)

या बसने प्रवास करणारे अरविंद पाटील यांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी वाहक आरती पंडित शिरसाठ यांच्याकडे पर्स सुपूर्द केली.

या वेळी लक्षात आले की नरडाणे येथे काही प्रवासी महिला उतरल्या व त्यांच्यापैकी महिला पर्स विसरल्या असतील. त्या वेळी अरविंद पाटील (कमखेडा) यांनी नरडाणा येथील कृषिधन ॲग्रोचे संचालक प्रशांत जाधव यांना फोन करून नरडाणा येथे बसथांब्यावरील कोणीतरी महिला पर्स विसरल्याचे तपास करण्यास सांगितले.

श्री. जाधव यांनी बसथांब्यावर जाऊन चौकशी केली असता पर्सच्या मालक तावखेडा (ता. शिंदखेडा) येथील प्रेरणा भटू पाटील असल्याचे निष्पन्न झाले.

त्यांना शिंदखेडा बसस्थानकात आरती शिरसाठ यांनी शिंदखेडा आगार व्यवस्थापक प्रमोद चौधरी, वाहतूक निरीक्षक प्रीती पाटील, राकेश पवार यांच्या उपस्थितीत परत करण्यात आली. अरविंद पाटील व वाहक आरती शिरसाठ यांच्या प्रामाणिकपणाबद्दल सर्वत्र कौतुक होत आहे.