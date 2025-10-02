Pushpak Express : पुष्पक एक्स्प्रेसच्या स्लीपर कोचला आग! जळगावजवळ भादली स्थानकावर प्रवाशांमध्ये भीती

जळगाव: लखनौ येथून मुंबईकडे जाणाऱ्या पुष्पक एक्स्प्रेसच्या स्लीपर कोचमध्ये बुधवारी (ता. १) दुपारी आग लागली. यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, प्रवाशांची सतर्कता आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. काही वेळानंतर पुष्पक एक्स्प्रेस पुढील प्रवासासाठी रवाना झाली. .पुष्पक एक्स्प्रेस भुसावळहून जळगावच्या दिशेने येत असताना, भादली रेल्वेस्थानकाजवळच गाडीच्या स्लिपर कोच क्रमांक चारच्या चाकाखालून धूर येऊ लागला. यामुळे आगीच्या भीतीने प्रवाशांनी आरडाओरड केली. काहींनी भुसावळ, तर काहींनी जळगाव स्थानकावर माहिती दिली. काही काळ गाडीत धावपळ उडाली. याबाबत माहिती मिळाल्यावर रेल्वे कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ गाडी थांबवून अग्निअवरोधक नळकांडे फोडत आग आणि धूर निघत असलेल्या जागी त्याचा फवारा केला व आगीवर नियंत्रण मिळविले. सुदैवाने कोणत्याही प्रवाशाला दुखापत झाली नाही..ब्रेक लायनरच्या घर्षणामुळे आगरेल्वे प्रशासनाकडून प्राप्त प्राथमिक माहितीनुसार, एक्स्प्रेसची गती नियंत्रणात आणताना ब्रेक लावल्यावर बोगी क्रमांक चारच्या चाकांमध्ये झालेल्या घर्षणामुळे ठिणग्या उडाल्याने आग लागली. पुष्पक एक्स्प्रेस २० ते २५ मिनिटे भादली रेल्वेस्थानकानजीक थांबली होती. रेल्वेच्या तांत्रिक कर्मचाऱ्यांनी तत्काळ तपासणी करून परिस्थिती नियंत्रणात असल्याची खात्री केल्यावर पुष्पक एक्स्प्रेस मुंबईकडे रवाना करण्यात आली..Manoj Jarange Patil: ''आरक्षण घेऊन बोगस लोक खुर्चीवर बसले आहेत'', जरांगे पाटलांचं दसरा मेळाव्यात मोठं विधान.कटू आठवणी ताज्यापाचोऱ्याजवळील परधाडे (जळगाव)जवळ २२ जानेवारीला पुष्पक एक्स्प्रेसमध्ये आग लागल्याच्या अफवेमुळे प्रवाशांनी चेन पुलिंग करून ट्रेनमधून उड्या मारल्या. विरुद्ध ट्रॅकवरून येणाऱ्या कर्नाटक एक्स्प्रेसने चिरडले. यात १३ जणांचा मृत्यू झाला होता. आगीच्या अफवेमुळे प्रवाशांनी रेल्वे ट्रॅकवर उड्या घेतल्याने हा भीषण अपघात झाला होता. आजच्या घटनेमुळे नऊ महिन्यांपूर्वी घडलेल्या दुर्घटनेच्या कटू आठवणी ताज्या झाल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.