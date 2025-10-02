उत्तर महाराष्ट्र

Pushpak Express : पुष्पक एक्स्प्रेसच्या स्लीपर कोचला आग! जळगावजवळ भादली स्थानकावर प्रवाशांमध्ये भीती

सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: लखनौ येथून मुंबईकडे जाणाऱ्या पुष्पक एक्स्प्रेसच्या स्लीपर कोचमध्ये बुधवारी (ता. १) दुपारी आग लागली. यामुळे प्रवाशांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. मात्र, प्रवाशांची सतर्कता आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला. काही वेळानंतर पुष्पक एक्स्प्रेस पुढील प्रवासासाठी रवाना झाली.

