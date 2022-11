कापडणे : धुळे तालुक्यात खरिपाच्या उत्तरार्धात सातत्यपूर्ण पाऊस झाला. या पावसाने अद्यापही नदी-नाले झुळझुळ वाहत आहेत. लहान-मोठ्या बंधाऱ्यांमध्ये अद्यापही बऱ्यापैकी पाणी आहे. धरण आणि प्रकल्प तुडुंब आहेत.

विहिरी व कूपनलिकांची पाणीपातळी चांगलीच उंचावली आहे. बागायती रब्बी हंगामाचे क्षेत्र कमालीचे वाढणार आहे. गहू आणि हरभरा पेरणीस वेग आला आहे. शेतकरी ट्रॅक्टरच्या सहाय्याने पेरणीस प्राधान्य देत आहेत. (Rabi sowing speed up due to good water supply to wells Preference for sowing tractor Huge growth in horticulture sector Jalgaon News)

मुबलक पाणी

गेल्या तीन वर्षांपासून उत्तरार्धाचा पाऊस अधिक होत आहे. जमिनीची पाणीपातळी कमालीची वाढली आहे. विहिरी व कूपनलिकांची पाणीपातळीही वर आली आहे. धुळे तालुक्यात बागायती क्षेत्रात मोठी वाढ झाली आहे.

रब्बी पेऱ्यात वाढ

तालुक्यात कांदा व भाजीपाल्याचे उत्पादन अधिक काढले जात असते. पण बाजारभावामुळे शेतकऱ्यांनी रब्बी बाजरी आणि गहू पेरणीकडे कल वाढविला आहे. बागायतदार शेतकरी यांत्रिक पेरणीत गुंतले आहेत. एकरी सातशे ते आठशे रुपये घेतले जातात. एकाच वेळी पेरणी आणि खतही लावले जात असल्याने, शेतकऱ्यांची बचत होत आहे. बाजरी आणि गव्हाचा बाजारभाव दोन हजारांपेक्षा अधिक आहे.

धरणाच्या पाण्याची प्रतीक्षा

तालुक्यासह जिल्ह्यातील धरणांचे आवर्तन अद्याप दिले गेलेले नाही. कोरडवाहू शेतकऱ्यांना धरणाच्या पहिल्या आवर्तनाची प्रतीक्षा आहे. थंडीत चांगली वाढ झाली आहे. रब्बीसाठी पोषक वातावरण निर्माण झाल्याचे जाणकार शेतकऱ्यांनी सांगितले.

"शेतकऱ्यांनी रब्बी हंगामात बाजरी, गहू आणि हरभऱ्याचा पेरा वाढविला पाहिजे. चांगले उत्पादन येते. भावही बऱ्यापैकी असल्याने परडवणारा हंगाम ठरेल. अतिपावसाने खरिपाचा हंगाम नुकसानकारकच ठरला."

-भटू पाटील, प्रगतिशील शेतकरी, कापडणे

