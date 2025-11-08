Jalgaon News : भरपूर पाऊस झाला तरी संकट कायम! जळगाव जिल्ह्यात ५१२ गावांत पाणीटंचाईचे सावट; जिल्हा परिषदेचा कृती आराखडा तयार

जळगाव: राज्यात यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातही चांगला पाऊस झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार नाही, असे चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून यंदा ५१२ गावांत पाणीटंचाई होईल, असा अंदाज वर्तवत तब्बल नऊ कोटी ५४ लाख रुपयांचा संभाव्य पाणीटंचाईचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे..यंदा सगळीकडे मुसळधार पाऊस झाला आहे. यामुळे अनेक ठिकाणी पाणी साचले होते. तर सर्वच नद्या प्रवाहित झाल्या आहेत. इतकेच नाही तर आठ दिवसांपूर्वीपर्यंत जिल्ह्यात पाऊस सुरू होता. यामुळे आता देखील नद्यांना पाणी आहे..यामुळे यंदाच्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाईची समस्या भेडसावणार नाही; असे चित्र सध्या तरी पाहावयास मिळत आहे. मात्र आगामी काळात काही टंचाईची समस्या निर्माण झाल्यास त्यावर मात करण्यासाठी पाणीटंचाई आराखडा तयार करण्यात आला आहे. संभाव्य टंचाई व खर्चाचा आराखडा जिल्हा परिषदेने भूजल सर्वेक्षण विभागाकडे सादर केला आहे..टॅंकरसाठी तरतूदजिल्ह्यात उद्भवणारी पाणीटंचाई पाहता यावर मात करण्यासाठी उपाययोजना म्हणून पाणीपुरवठा विभागाकडून टंचाई आराखड्याचे काम करण्यात आले. यंदा टंचाई आराखड्यात ५१२ गावे संभाव्य पाणीटंचाईत नोंदविण्यात आली आहेत. या गावांसाठी टॅंकर, विहीर अधिग्रहित, कूपनलिका, विंधन विहिरी या बाबींवर खर्च करण्यासाठी तरतूद करण्यात प्रस्तावित आहे. यात विहिर अधिग्रहणसाठी ३ कोटी ५८ लाख तर टॅंकरसाठी २ कोटी ६४ लाखांची तरतूद संभाव्य आराखड्यात करण्यात आली आहे..Shirur Agriculture : कासारी हद्दीत अज्ञात टँकरद्वारे रसायनयुक्त पाणी सोडल्याने ग्रामस्थ संतप्त!.संभाव्य तालुकेजिल्ह्यात दरवर्षी चाळीसगाव, अमळनेर व जामनेर तालुक्यात सर्वाधिक पाणीटंचाईचे सावट असते. त्यामुळे उपाययोजना कराव्या लागतात. यंदा मात्र चित्र वेगळे असून, यंदा चोपडा, पारोळा, जामनेर, पाचोरा तालुक्यात पाणीटंचाईचे सावट गडद राहण्याची शक्यता आहे. तर चाळीसगाव तालुक्यात यंदा चांगला पाऊस झाल्याने टंचाई कमी होईल, असा अंदाज आहे. दरम्यान, एप्रिल ते जून दरम्यान जिल्ह्यातील ३८५ गावे संभाव्य टंचाईत आहे. तर जानेवारी ते मार्च दरम्यान १२७ गावांमध्ये संभाव्य टंचाई आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.