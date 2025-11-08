उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : भरपूर पाऊस झाला तरी संकट कायम! जळगाव जिल्ह्यात ५१२ गावांत पाणीटंचाईचे सावट; जिल्हा परिषदेचा कृती आराखडा तयार

Jalgaon Receives Good Rainfall This Year : जळगाव जिल्ह्यात यंदा चांगला पाऊस होऊनही आगामी उन्हाळ्यात निर्माण होणाऱ्या संभाव्य पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने ₹ ९.५४ कोटींचा कृती आराखडा तयार केला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
जळगाव: राज्यात यंदा चांगला पाऊस झाला आहे. त्यानुसार जळगाव जिल्ह्यातही चांगला पाऊस झाल्याने आगामी उन्हाळ्यात पाणीटंचाई जाणवणार नाही, असे चित्र सध्यातरी दिसून येत आहे. असे असले तरी जिल्हा परिषदेच्या ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाकडून यंदा ५१२ गावांत पाणीटंचाई होईल, असा अंदाज वर्तवत तब्बल नऊ कोटी ५४ लाख रुपयांचा संभाव्य पाणीटंचाईचा कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे.

