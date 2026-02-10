Crime News : राज्यात महिलांची सुरक्षा वाऱ्यावर? बलात्काराच्या घटनांमध्ये तीन वर्षांत २३ टक्के वाढ

जळगाव: राज्यात महिलांवरील बलात्काराच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत आहे. मागील तीन वर्षांत सातत्याने वाढ होत असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभाग (एनसीआरबी-क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट) च्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले आहे. .कायदे कडक असतानाही महिलांची सुरक्षितता हा प्रश्न अधिक गंभीर होत चालल्याचे चित्र समोर आले आहे. विशेष म्हणजे २०२१ ते २०२३ या कालावधीत बलात्कार प्रकरणांमध्ये सुमारे २३ टक्के वाढ झाली आहे. दररोज सरासरी २० हून अधिक महिलांवर बलात्कार होत असल्याची गंभीर स्थिती राज्यात आहे. जळगाव जिल्ह्यात गेल्या तीन वर्षात १४१ महिलांवर अत्याचार झाल्याची नोंद विविध ठाण्यांमध्ये करण्यात आली. आकडे वाढत असताना कायदे, जलद न्याय आणि सामाजिक परिवर्तन या तिन्ही गोष्टी एकत्रित राबवण्याची गरज तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत..जळगाव जिल्ह्यात २०२३ ते २०२५ दरम्यान १४१ अत्याचाराच्या घटना घडल्याची नोंद करण्यात आली आहे. यातून १३९ घटनांचा निपटारा करण्यात आला. यामुळे दाखल घटनांमध्ये आरोपींना ताब्यात घेऊन कारवाई करीत पीडित महिलांना पोलीस विभागाने न्याय मिळवून दिला. २०२३ मध्ये ४७, २०२४ मध्ये ५६ तर २०२५ मध्ये ३८ महिलांवरील अत्याचारांच्या घटना घडल्या आहेत..धक्कादायक वास्तवएनसीआरबी, राज्य शासनाच्या माहितीनुसार सुमारे ९५ टक्क्यांपेक्षा अधिक प्रकरणांमध्ये संशयित आरोपी परिचित व्यक्ती (नातेवाईक, शेजारी, मित्र, सहकारी) असतात.ग्रामीण व शहरी दोन्ही भागांत अत्याचारांच्या प्रकारात वाढ होत आहेअल्पवयीन मुलींचे प्रमाण चिंताजनकनोंदविलेल्या अनेक प्रकरणांमध्ये पीडित मुली अल्पवयीन असल्याचे समोर आले आहे..Mumbai Crime: भयानक! शीर धडापासून वेगळं, शरीर कुजलेल्या अवस्थेत अन्... मुंबईच्या जुहू बीचवर व्यक्तीचा मृतदेह आढळला, धक्कादायक सत्य समोर.हे आहेत उपाय ?एफआयआर नोंदणीस नकार देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईप्रत्येक जिल्ह्यात फास्ट ट्रॅक कोर्ट प्रभावी करणेमहिला पोलिस पथकांची संख्या वाढविणेसीसीटीव्ही, स्ट्रीट लाइट अनिवार्यशाळा-महाविद्यालयांत लैंगिक शिक्षण दिले जावे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.