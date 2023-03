By

नवलनगर/कापडणे (जि. धुळे) : मुलीच्या जन्माचे स्वागत करावे. आजपासून चारशे वर्षांपूर्वी लखुजीराव जाधव यांनी जिजाऊंच्या जन्माच्या वेळेस सिंदखेडराजा परिसरामध्ये हत्तीवरून साखरेचे व मिठाईचे वाटप केले होते. आता आपल्या सर्वांमध्ये बदल होणार आहे किंवा नाही या गोष्टीचा विचार करणे गरजेचे आहे.

मुलींचा कमी झालेला जन्मदर, वाढलेल्या अपेक्षा व नोकरी, उद्योग, व्यवसाय आणि शेतीत काम करणारे तरुण यामध्ये असंतुलित परिस्थिती निर्माण झाली आहे, ती सुधारण्यासाठी प्रत्येकाने पुढाकार घ्यायला हवा असे आवाहन विचारवंत डॉ. बालाजी जाधव (संभाजीनगर) यांनी व्यक्त केले. (Reduce the increased burden of expectations Calling dignitaries in district Maratha bride introduction gathering Dhule Ne)

धुळे जिल्हा मराठा सेवा संघाच्या वधूवर सूचक कक्षाच्या माध्यमातून हिरे भवनात भव्य खानदेशस्तरिय वधूवर परिचय मेळावा झाला. माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे होते. मेळाव्याचे उद्घाटन माजी केंद्रीय राज्यमंत्री खासदार डॉ. सुभाष भामरे यांच्या हस्ते झाले.

वधू वर परिचय पुस्तिकेचे प्रकाशन आमदार कुणाल पाटील यांच्या हस्ते झाले. माजी आमदार शरद पाटील, जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा अश्विनी पाटील, महापौर प्रतिभा चौधरी, बाळासाहेब भदाणे, उद्योजक प्रकाश बाविस्कर, संतोषराव सूर्यवंशी, उद्योजक किशोर पाटील, प्रा.अरविंद जाधव, ॲड. डी. आर. पाटील, संजीवनी शिसोदे, साहेबराव देसाई, डॉ. सुशील महाजन, मीना देशमुख, प्रा. आर. ओ. निकम, डॉ. संजय पाटील, प्रा. टी. पी. शिंदे, डॉ. जगदीश देशमुख, शिवाजीराव मराठे, डॉ. योगेश सूर्यवंशी, कमलेश देवरे, डॉ. के. बी. पाटील, पत्रकार विलास पवार, अमोल पाटील, सुनील पाटील आदी उपस्थित होते.

आमदार कुणाल पाटील म्हणाले, सर्वांनाच अनुरूप स्थळे हवेत. मात्र अपेक्षांचे ओझे थोडे कमी करून योग्य वयात विवाह करणे देखील आवश्यक आहे. खासदार भामरे म्हणाले, परंपरागत चालीरीतींना फाटा देऊन अनिष्ट रूढी परंपरा बंद करणे आवश्यक आहे.

विवाह सोहळ्यांवर होणारा अनाठायी खर्च कमी करणे आवश्यक आहे. उद्योजक प्रकाश पाटील, महापौर प्रतिभा चौधरी, डॉ. सुशील महाजन यांनी विवाहबाबत येणाऱ्या अडचणीत संबंधित आजच्या परिस्थितीचे जाणीव समाज बांधवांना करून दिली.

सेवा संघाचे जिल्हाध्यक्ष संदीप पाटील, वधूवर कक्षाचे जिल्हाध्यक्ष पी. एन. पाटील, सचिव एच. ओ. पाटील, एस. एम. पाटील, डॉ. सुनील पवार, प्रा. बी. ए. पाटील, उमेश शिंदे, नूतन पाटील, डॉ. सुलभा कुवर, अथर्व बिरारीस, छाजेंद्र सोनवणे आदींनी संयोजन केले.

दीड हजार उपस्थित

मेळाव्यासाठी नऊशे वधूवरांनी नोंदणी केली होती. प्रत्यक्षात एक हजार पाचशे इच्छुक उपस्थित होते. तीनशे सत्तर इच्छुक उपवरांनी परिचय करून दिला.