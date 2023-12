Nandurbar News: ‘कॉल बीफोर यू डिग’; खोदकाम करताय..? नोंदणी करा

Nandurbar News: खोदकाम करताना रस्ते, पाण्याचे नळ, मलनिस्सारण वाहिन्या, दूरसंचार पायाभूत सुविधा, विद्युत वाहिन्या, गॅस वाहिन्या, ऑप्टिकल फायबर केबल्स या सेवांचे नुकसान व त्यामुळे नागरिकांना होणारी असुविधा टाळण्यासाठी खोदकाम करण्यापूर्वी खोदकाम करणाऱ्या संस्था व मालमत्ताधारक विभागांना Call Before you Dig (कॉल बीफोर यू डिग) या ॲप प्रणालीवर नोंदणी करावी लागणार आहे. त्यामुळे या सर्व विभागांचा समन्वय राखला जाऊन नागरिकांना होणारा त्रास टाळता येणार आहे. (register on call Before you Dig app system before digging nandurbar news)