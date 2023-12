Dhule Crime News : निर्दयी मामाने भाच्याचा घेतला जीव; धुळ्यातील संतापजनक घटना

Dhule Crime News : ‘भाचा रडत असल्याने माझे डोके दुखते’ असे म्हणत सख्ख्या मामाने चिमुकल्या भाच्याला पाण्याच्या टाकीत बुडवून ठार केल्याची संतापजनक व धक्कादायक घटना मंगळवारी (ता. ५) धुळे शहरातील फिरदोसनगर येथे भरदिवसा घडली.

या प्रकरणी चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.(ruthless uncle took life of his nephew dhule crime news)