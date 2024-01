SAKAL Impact : अखेर ‘त्या’ निर्लेखित खोल्या पाडण्याचे आदेश! जिल्ह्यातील 108 खोल्या धोकादायक

कापडणे : धुळे तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळांच्या १०३ आणि जिल्ह्यातील पाच अशा १०८ खोल्या मोठ्या प्रमाणात जीर्ण झाल्या आहेत. त्या निर्लेखित करण्यात आल्या आहेत. त्यांना पाडण्याचे आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी शुभम गुप्ता यांनी काढले आहेत.

संबंधित तालुक्यातील गटविकास अधिकाऱ्यांना तसे सूचित करण्यात आले आहे. दोन वर्षांपासून धोकादायक झालेल्या इमारतींचा विषय नव्या वर्षाच्या प्रारंभीच निकाली निघणार आहे. (SAKAL Impact Finally order to demolish those unlisted rooms 108 rooms in district are dangerous dhule)