Dhule News: धुळ्यात मनपा यंत्रणेकडून मराठा समाजाचे सर्वेक्षण; साडेपाचशेवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती

धुळे : राज्यातील मराठा समाजाचे सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपण तपासण्याच्या अनुषंगाने राज्य शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोगाला नव्याने इम्पेरिकल डाटा गोळा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

या पार्श्वभूमीवर धुळे शहरातील सर्वेक्षणाच्या कामासाठी धुळे महापालिकेच्या पाचशेवर अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या कर्मचाऱ्यांना लवकरच प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे.

दरम्यान, या कामाच्या पार्श्वभूमीवर महापालिकेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या रजाही रद्द करण्यात आल्या आहेत. (Survey of Maratha Community by Municipal Corporation in Dhule Appointment of 550 officers and employees News)