Crime News : नराधमाचे निर्लज्ज कृत्य: संगमनेरमधील ॲसिड हल्ल्याचे विधानसभेत पडसाद; विखे-पाटील यांनी दिले कडक तपासाचे आदेश

संगमनेर (जि.अहिल्यानगर): संगमनेर तालुक्यात सहावीमध्ये शिकणाऱ्या बारा वर्षीय विद्यार्थिनीवर एका नराधमाने अॅसिड हल्ला केल्याची संतापजनक घटना मंगळवारी (ता.१७) दुपारी घडली. या घटनेमुळे जिल्ह्यात खळबळ उडाली असून, विधानसभेतही या घटनेचे पडसाद उमटल्यानंतर सरकारने त्याची गंभीर दखल घेतली आहे. .संबंधित विद्यार्थिनी सहावीत शिकत आहे. ती मंगळवारी शाळा सुटल्यानंतर सायकलवरून घरी जात असताना रस्त्यामध्ये दबा धरुन बसलेल्या नराधमाने तिच्यावर अॅसिड हल्ला केला. त्यानंतर तो पळून गेला. या घटनेची माहिती समजताच उपविभागीय पोलिस अधिकारी डॉ. कुणाल सोनवणे, पोलिस उपनिरीक्षक शलमोन सातपुते आदींनी कर्मचाऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. दरम्यान, जखमी झालेल्या विद्यार्थिनीवर लोणी येथील रुग्णालयात उपचार सुरू आहे. आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना झाली आहेत. या घटनेची दखल घेत जलसंपदामंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विशेष पथक नेमून तपास करण्याच्या सूचना पोलिसांना दिल्या. विधिमंडळ अधिवेशनात आमदार अमोल खताळ यांनी हा विषय उपस्थित केला.