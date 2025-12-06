Nashik-Pune Highway : टोल भरूनही रांगेत उभे राहा! नाशिक-पुणे महामार्ग पुन्हा ठप्प, प्रवाशांचा संताप शिगेला

संगमनेर: संगमनेर तालुक्यातून जाणाऱ्या पुणे-नाशिक राष्ट्रीय महामार्गावर शुक्रवारी (ता. ५) सकाळपासून अक्षरशः गोंधळ माजला. माहुली- घारगाव-बोटा या पट्ट्यात सकाळी सुरू झालेली वाहतूक कोंडी दुपारपर्यंत सुटलेली नव्हती. दहा ते बारा किलोमीटरच्या संपूर्ण मार्गावर वाहनांच्या रांगाच रांगा लागलेल्या होत्या. काही प्रवासी वाहनातून उतरून असह्य नजरेने रांगेचा शेवट कुठे आहे, हे पाहण्याचा प्रयत्न करत होते. टोल भरूनही वाहतूक कोंडीचा सामना करावा लागत असल्याने वाहनचालकांनी अक्षरशः संताप व्यक्त केला..बोटा ते घारगावदरम्यान काही दिवसांपासून सिमेंट काँक्रिटीकरणाचे काम सुरू आहे. काही जागी एकमेव उपलब्ध लेनवरून दोन्ही दिशेची वाहतूक सुरू असल्याने वाहनांचा वेग कासवगतीचा झाला आहे. त्यातच एखादे वाहन अचानक बंद पडले की पूर्ण महामार्गच ठप्प होतो. .आजही नेमकी हीच परिस्थिती निर्माण झाली. सकाळी झालेल्या वाहन बिघाडामुळे वाहतूक पूर्ण कोलमडली. त्यातच लग्नसराईमुळे गाड्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्याने महामार्गावर अक्षरशः गाड्यांचा समुद्रच उसळला होता. प्रवासी आणि वाहनचालकांनी प्रचंड संताप व्यक्त करत प्रत्येक दोन–तीन दिवसांनी हीच अवस्था होते. आता पुणे-नाशिक महामार्गावरून प्रवास करायची इच्छा उरलीच नाही. टोल भरतो तरी तासन् तास रांगेत उभेच राहायचे? मग टोल घेण्याचा अर्थ काय? असे संतप्त उद्गार काढले..परिस्थिती हाताळण्यासाठी कंत्राटदार कंपनीकडून आवश्यक मनुष्यबळ नेमण्याची गरज असतानाही त्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष केले आहे. वाहतूक नियंत्रणासाठी कर्मचारी नसल्याने वाहनचालकांनी त्रासातून सुटका करून घेण्यासाठी दोन-तीन अनधिकृत लाइन केल्या आणि त्यामुळे कोंडी अधिकच वाढली. स्थानिक नागरिकांनी याला प्रशासनाची पूर्ण निष्काळजी आणि व्यवस्थापनशून्यतेची जाहीर साक्ष म्हटले आहे..‘आंधळ दळतय, कुत्रं पीठ खातंय’ अशीच अवस्था सध्या झाली आहे. शुक्रवारच्या कोंडीचा सर्वाधिक फटका विद्यार्थी, रुग्णवाहिका, कामावर जाणारे कर्मचारी आणि लग्न समारंभाकडे जाणारे नागरिक यांना बसला. काही प्रवाशांना दोन-तीन तास या वाहतूक कोंडीत अडकून बसावे लागले. पुणे-नाशिक महामार्ग म्हणजे प्रवाशांसाठी रोजचे संकट, अशीच भावना निर्माण झाली आहे. रस्त्यावरील कामे सुरू असली तरी वाहतूक नियंत्रणाकडे संबंधितांनी त्वरित लक्ष देणे, टोल नाक्यांवरील सेवांमध्ये वाढ करणे हे अत्यंत गरजेचे आहे..Indigo : पुण्यात ४२ विमान उड्डाणं रद्द, तिकीटाच्या किंमती लाखाच्या घरात; प्रवाशांना प्रचंड मनस्ताप.शनिवारी-रविवारी काय होणार?शनिवारी-रविवारी या महामार्गावरील गर्दीत वाढ होते. साधारणपणे या दोन दिवशी वाहतूक कोंडी होत असतेच; पण शुक्रवारी वाहतूक कोंडीने विक्राळ रूप घेतल्याने शनिवार-रविवारला परिस्थिती हाताबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे प्रशासनाने, कंत्राटदार कंपनीने आणि लोकप्रतिनिधींनी तत्काळ बैठक घेऊन योग्य नियोजन करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.