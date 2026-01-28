उत्तर महाराष्ट्र

Rani Dilkubarba Rawal : मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आजी अन् सारंगखेडा संस्थानच्या राजमाता दिलकुवरबा रावल यांचे वृद्धापकाळाने निधन

Rani Dilkubarba Rawal Passes Away at 95 : राणीसाहेब दिलकुवरबा छत्रसिंहजी रावल यांचे मंगळवारी दुपारी दोनच्या सुमारास वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने रावल संस्थानसह सारंगखेडा परिसरात शोककळा पसरली.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: सारंगखेडा (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील ऐतिहासिक रावल संस्थानच्या राजमाता राणीसाहेब दिलकुवरबा छत्रसिंहजी रावल (वय ९५) यांचे मंगळवारी (ता. २७) दुपारी दोनच्या सुमारास वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने रावल संस्थानसह सारंगखेडा परिसरात शोककळा पसरली. राजमाता दिलहरकुवरबा रावल यांची अंत्ययात्रा बुधवारी (ता. २८) सकाळी दहाला सारंगखेडा येथील निवासस्थानापासून निघणार आहे.

