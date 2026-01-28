Rani Dilkubarba Rawal : मंत्री जयकुमार रावल यांच्या आजी अन् सारंगखेडा संस्थानच्या राजमाता दिलकुवरबा रावल यांचे वृद्धापकाळाने निधन

धुळे: सारंगखेडा (ता. शहादा, जि. नंदुरबार) येथील ऐतिहासिक रावल संस्थानच्या राजमाता राणीसाहेब दिलकुवरबा छत्रसिंहजी रावल (वय ९५) यांचे मंगळवारी (ता. २७) दुपारी दोनच्या सुमारास वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या निधनाने रावल संस्थानसह सारंगखेडा परिसरात शोककळा पसरली. राजमाता दिलहरकुवरबा रावल यांची अंत्ययात्रा बुधवारी (ता. २८) सकाळी दहाला सारंगखेडा येथील निवासस्थानापासून निघणार आहे..राजमाता दिलहरकुवरबा रावल या (स्व.) नानासाहेब छत्रसिंहजी नागोसिंहजी रावल यांच्या धर्मपत्नी आणि दोंडाईचाच्या (ता. शिंदखेडा, जि. धुळे) नगराध्यक्षा नयनकुवरताई जितेंद्रसिंह रावल, बिनाकुवर बापूसाहेब रावल, ताईसाहेब जयराजकुवर प्रदीपसिंहजी सिसोदिया, शर्मिलाकुवर योगेंद्रसिंहजी रावल, दिव्यप्रभा रवींद्रसिंहजी जमादार, दिग्विजयसिंह छत्रसिंहजी रावल, देवेंद्रसिंह छत्रसिंहजी रावल यांच्या मातोश्री आणि राज्याचे पणन व राजशिष्टाचार मंत्री तथा धुळे जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार रावल यांच्या त्या आजी होत..राजमाता दिलहरकुवरबा रावल गुजरात राज्यातील सानियाद संस्थानातील राजकुमारी होत्या. त्यांचा विवाह सारंगखेडा संस्थानचे राजपुत्र श्रीमंत राजे नानासाहेब छत्रसिंहजी रावल यांच्याशी झाला होता. राजमाता म्हणून त्यांनी परंपरा, संस्कार आणि सामाजिक बांधिलकी यांचा वारसा समर्थपणे सांभाळला. त्यांचे व्यक्तिमत्त्व सौजन्यशील, कर्तव्यदक्ष व प्रेरणादायी होते. सारंगखेडा संस्थानची स्थापना सुमारे पाच शतकांपूर्वी श्रीमंत राजे देवीसिंह रावल यांनी केली. .Mumbai News: राज्यातील आयटीआय कात टाकणार! राज्य मंत्रिमंडळ बैठक, ‘पीएम सेतू योजने’अंतर्गत आधुनिकीकरण होणार...लोकाभिमुख व उदारमतवादी परंपरा पुढे राजे भगवानसिंहजी, राजे रामसिंहजी आणि श्रीमंत राजे नागोसिंहजी रावल यांनी जपली. या परंपरेचा वारसा (स्व.) नानासाहेब छत्रसिंग रावल व राजमाता दिलकुवरबा रावल यांनी समर्थपणे चालवला. या कुटुंबाने त्यांच्या प्रेरणा आणि संस्कारातून सामाजिक बांधिलकी जोपासली. त्यांच्या जाण्याने रावल संस्थानाच्या इतिहासातील एक तेजस्वी अध्याय संपला आहे. त्यांच्या निधनामुळे विविध क्षेत्रातून शोक प्रकट झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.