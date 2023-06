Dhule News : बेपत्ता मुलीसाठी शोधकार्य सुरू

By

Dhule News : पिंप्राड (ता. शिंदखेडा) येथून १७ वर्षीय कावेरी प्रवीण पाटील ही घरातून निघून गेली आहे. ती मूळची नाशिक येथील श्रमिकनगरातील रहिवासी आहे.

तिचा नरडाणा येथे शोध घेतला असता मिळून आली नाही. (search for missing girl is on dhule police station information dhule news)

या प्रकरणी नरडाणा पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल झाली आहे. ती शरीराने सडपातळ, उंची चार फूट सात इंच, रंग गोरा, चेहरा लांबट, नाक सरळ, केस काळे लांब, अंगात गुलाबी रंगाचा पंजाबी ड्रेस, भाषा हिंदी, मराठी व अहिराणी बोलते, शिक्षण सातवी पास आहे.

या वर्णनाची मुलगी कोणास आढळल्यास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक, नरडाणा पोलिस ठाण्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन जिल्हा माहिती कार्यालयातर्फे पोलिसांनी केले आहे.

