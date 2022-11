By

धुळे : मालमत्ता कर थकबाकीदारांविरोधात महापालिकेच्या मालमत्ता विभागाकडून नियमितपणे कारवाई सुरू आहे. मंगळवारी (ता.२९) देखील पथक शहरातील देवपूर भागातील बंग व्यापारी संकुलातील थकबाकीदार गाळेधारकावर कारवाईसाठी गेले होते. दरम्यान, थकबाकीदाराने काही रक्कम अदा केल्याने त्यांच्यावरील कारवाई टळली.

बंग व्यापारी संकुलातील तिसऱ्या मजल्यावर जीओ कंपनीची गॅलरी आहे. त्यांच्याकडे एकूण आठ ६५ हजार रुपये थकबाकी असल्याने मंगळवारी (ता.२९) महापालिकेचे जप्ती पथक तेथे धडकले. दरम्यान, संबंधित थकबाकीदाराने तीन लाख ८७ हजार रुपयांचा धनादेश पथकाला दिला. त्यामुळे पथकाने जप्तीची कारवाई स्थगित केली.(Session of action against defaulters started Municipality Payment of check avoided action Dhule News)

महापालिकेचे वसुली अधीक्षक शिरीष जाधव, मधुकर निकुंभे, निरीक्षक मुकुंद अग्रवाल, अजय देवरे, प्रसाद चाळे, अशोक चौधरी यांच्या पथकाने ही कारवाई केली. शहरातील एका मोबाईल टॉवरच्या थकबाकीदारासह इतरांकडेही पथक गेले होते.

मात्र, त्यातील काहींनी थकबाकीची रक्कम अदा केल्याने त्यांच्यावरही कारवाई झाली नाही. दरम्यान, जप्तीसारखी कटू कारवाई टाळण्यासाठी थकबाकीदारांनी आपल्याकडील थकबाकी अदा करावी असे असे आवाहन महापालिकेच्या कारवाई पथकाने केले.

