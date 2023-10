Nandurbar News : येथील बसस्थानकाजवळ भरधाव ट्रक उलटून सात जण गंभीर झाले, उभी रिक्षा, तीन दुकानांचे नुकसान झाले. गुरुवारी (ता. ५) सकाळी सव्वानऊला हा अपघात घडला.

राजकोटहून छत्तीसगडकडे जाणाऱ्या ट्रक (जीजे ०३, बीव्ही ३९९४)ने पुढे चालणाऱ्या मोटारसायकलीला वाचविताना ब्रेक मारला असता चालकाचा ताबा सुटला. (Seven people are critical after a truck overturned near Prakasha bus stand nandurbar news)

त्यामुळे ट्रक विरुद्ध दिशेला उलटला. अंकलेश्वर-बऱ्हाणपूर राष्ट्रीय महामार्गावरील गजबजलेल्या प्रकाशा बसस्थानकाजवळ गुरुवारी हा अपघात झाला.

त्यात बसच्या प्रतीक्षेत बसस्थानकाजवळ थांबलेले प्रवासी शिवदास द्वारका पावरा (वय ५०), कांतीबाई शिवदास पावरा (४५), बेबी गुरखा पावरा (३०), अश्विनी गुरका पावरा (४), पल्लवी शिवदास पावरा (३, सर्व रा. रावलापाणी, ता. तळोदा) हे गंभीर जखमी झाले.

चालक रितेश राम अवतार पांडे, क्लीनर महादू अभयसिंग माखाजी (रा. अहमदाबाद) हेही जखमी झाले. रस्त्याच्या कडेला उभी असलेली रिक्षा (एमएच २३, ८८६६) दबली गेली. तसेच तीन दुकाने दबली गेली.

ट्रकमध्ये प्लॅस्टिकच्या कच्च्या मालाच्या गोण्या, सबमर्सिबल मोटार, ज्यूसर मशिन, जिरे गोण्या, धनाडाळ आदी साहित्य विखुरले. अपघातामुळे राष्ट्रीय महामार्गावरील वाहतूक दोन तास वळविण्यात आली होती. पोलिसांनी वाहतूक सुरळीत केली.