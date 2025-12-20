Agricultural News : नंदुरबारच्या केळी उत्पादकांना दिलासा! ३३ कोटींचा पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा

शहादा: जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हवामान आधारित फळबाग पीकविमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत ३३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे..या योजनेंतर्गत नंदुरबार जिल्ह्यातील सुमारे ३ हजार केळी उत्पादक शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदविला होता. अधिक तापमान, वेगवान वारे, बेमोसमी पाऊस आदी नैसर्गिक आपत्तींमुळे केळी पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. त्यामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात सापडला होता..नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी ५ नोव्हेंबर रोजी तत्कालीन पालकमंत्री माणिकराव कोकाटे, ७ नोव्हेंबर रोजी जिल्हाधिकारी डॉ. मिताली सेठी, तसेच खासदार डॉ. श्रीकांत शिंदे यांना निवेदने देण्यात आली होती. अवकाळी आणि अतिवृष्टीग्रस्त इतर पीक उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई मिळाली होती, परंतु केळी उत्पादक शेतकरी फळ पीक विमाअंतर्गत नुकसानभरपाईपासून वंचित राहिले होते. त्यामुळे अशा शेतकऱ्यांमध्ये नाराजीची भावना होती. नुकसानभरपाईसाठी पाठपुरावा सुरू होता..दरम्यान, गेल्या तीन वर्षांत संघर्ष समितीच्या माध्यमातून एकूण ३३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यात यश आले आहे. राजकारणापलीकडे जाऊन शेतकरी जेव्हा एकत्र येतात, तेव्हा शेतकऱ्यांचा विजय निश्चित होतो, हे याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे केळी उत्पादक बागायतदार शेतकरी संघर्ष समितीचे संयोजक डॉ. प्रफुल्ल पाटील यांनी सांगितले..Jaysingpur Farmer : ऊसपट्ट्यातच चाऱ्याचा दुष्काळ; शिरोळमध्ये वाड्यासाठी शेकड्याला २०० रुपये.संघर्ष समितीने दिला होता इशाराशेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने आंदोलनाचा इशाराही देण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने तत्काळ दखल घेत कृषी आयुक्त कार्यालय व संबंधित विमा कंपनीशी समन्वय साधून शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडविल्या. नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे. सध्या केळीला योग्य बाजारभाव नसल्यामुळे अनेक शेतकरी अडचणीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.