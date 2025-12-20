उत्तर महाराष्ट्र

Agricultural News : नंदुरबारच्या केळी उत्पादकांना दिलासा! ३३ कोटींचा पीकविमा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा

Banana Farmers in Shahada Receive Compensation : शहादा आणि नंदुरबार जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामान आधारित फळबाग पीकविमा योजनेचा लाभ मिळाला आहे. संघर्ष समितीच्या पाठपुराव्यानंतर ३३ कोटी रुपयांची रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात थेट जमा केली जात आहे.
Banana Farmers

Banana Farmers

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शहादा: जिल्ह्यातील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हवामान आधारित फळबाग पीकविमा योजना २०२४-२५ अंतर्गत ३३ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा होण्यास सुरुवात झाली आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
Farmer
Weather
shahada
banana
Fruit
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com