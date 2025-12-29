उत्तर महाराष्ट्र

Shahada News : खळबळजनक! शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या युरियावर डल्ला; शहाद्यात बनावट 'डीईएफ' कारखान्याचा पर्दाफाश

Illegal Use of Subsidised Urea Exposed : शहादा तालुक्यात कृषी विभागाने छापा टाकून अनुदानित युरियापासून बनवले जाणारे बनावट डीईएफ, यंत्रसामग्री आणि बकेट जप्त केली.
sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शहादा: शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनुदानित यूरियाचा चक्क वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बनावट डीईएफ निर्मितीसाठी वापर होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार शहादा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. कृषी विभागाने छापा टाकून पाच लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, तिघांविरुद्ध सारंगखेडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

