Shahada News : खळबळजनक! शेतकऱ्यांच्या हक्काच्या युरियावर डल्ला; शहाद्यात बनावट 'डीईएफ' कारखान्याचा पर्दाफाश

शहादा: शेतकऱ्यांसाठी असलेल्या अनुदानित यूरियाचा चक्क वाहनांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बनावट डीईएफ निर्मितीसाठी वापर होत असल्याचा खळबळजनक प्रकार शहादा तालुक्यात उघडकीस आला आहे. कृषी विभागाने छापा टाकून पाच लाख पाच हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला असून, तिघांविरुद्ध सारंगखेडा पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, कोंढावळ (ता. शहादा) गावच्या शिवारात रवींद्र निकुंभ यांच्या शेतातील एका कुडाच्या शेडमध्ये हा बेकायदेशीर कारखाना सुरू असल्याची माहिती कृषी विभागाला मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे जिल्हा गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक स्वप्निल शेळके आणि त्यांच्या पथकाने शनिवारी (ता. २७) रात्री उशिरा छापा टाकला. .या छाप्यात असे दिसून आले की, शेतीसाठी वापरण्यात येणाऱ्या 'भारतीय जन उर्वरक परियोजना' या अनुदानित युरियाचा वापर करून त्यावर प्रक्रिया करून बनावट 'डीईएफ' द्रव तयार केले जात होते. हे बनावट द्रव नामांकित कंपन्यांच्या नावाखाली बनावट बकेटमध्ये भरून विक्रीसाठी साठवले जात होते. या वेळी बनावट डीईएफ बकेट : १४२ सीलबंद बकेट (टाटा मोटर्स नाव असलेल्या) आणि १८ बकेट (भारतबेंझ नाव असलेल्या) होत्या. .मोकळा साठा सुमारे पाच हजार ५०० लिटर बनावट युरियामिश्रित द्रव पदार्थ जो जागीच नष्ट करण्यात आला. यंत्रसामग्रीत फिल्टर मशीन, इलेक्ट्रिक मोटार, ग्राइंडर आणि ३०० रिकाम्या बकेट, अनुदानित युरिया दहा पूर्ण गोण्या आणि ७३ रिकाम्या गोण्यांचा समावेश होता..या प्रकरणी कृषी विभागाच्या तक्रारीवरून मोहन अर्जुन माळी (शिरपूर), रवींद्र वामन निकुंभ (वडाळी, शहादा) आणि श्रीपाद दुकानाचे मालक (शिरपूर) यांच्याविरोधात 'अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम' आणि 'पर्यावरण संरक्षण कायद्या'च्या कलमान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या संदर्भात सहायक पोलिस निरीक्षक रवींद्र बागूल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिस उपनिरीक्षक किरण बाऱ्हे तपास करीत आहेत..Municipal Election : विधानसभेला ज्यांचा जीव ओतून प्रचार केला, त्यांच्याच विरोधात उमेदवारीची वेळ.कडक कारवाई करण्याचा इशाराअनुदानित यूरियाचा औद्योगिक किंवा इतर कामासाठी वापर करणे हा गंभीर गुन्हा आहे. अशा प्रकारे बनावट डीईएफ तयार करून वाहनधारकांची आणि शासनाची फसवणूक करणाऱ्यांविरुद्ध कडक मोहीम राबविण्यात येईल, असा इशारा कृषी विभागातर्फे देण्यात आला आहे.