Dr Praveen Gedam : शनि शिंगणापुरात आयुक्तांची 'सिंघम' स्टाईल एन्ट्री; मफलर बांधून दुकानांमध्ये केली चौकशी!

Temple Administrator Conducts Surprise Visit in Disguise : नाशिक विभागीय आयुक्त तथा शनैश्वर देवस्थानचे प्रशासक डॉ. प्रवीण गेडाम यांनी शनिवारी सकाळी वेषांतर करून मंदिर परिसरातील सुरक्षा, दर्शन व्यवस्था आणि पूजेच्या साहित्याच्या दरांची पाहणी केली.
सोनई: नाशिक विभागीय आयुक्त तथा शनैश्वर देवस्थानचे प्रशासक डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी देवस्थानला अचानक भेट दिली. भाविकाचा वेश परिधान करून त्यांनी पुजा साहित्य व त्यातील अर्थपूर्ण घडामोडी जाणून घेतल्या. शुक्रवारी (ता. २६) रात्री मुक्कामी येऊन त्यांनी शनिवारी दोन तास फेरफटका व तब्बल सात तास बैठका घेत काहींना कडक शब्दात तर काहींना समज देऊन कामकाजाच्या सूचना दिल्या.

