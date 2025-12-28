Dr Praveen Gedam : शनि शिंगणापुरात आयुक्तांची 'सिंघम' स्टाईल एन्ट्री; मफलर बांधून दुकानांमध्ये केली चौकशी!

सोनई: नाशिक विभागीय आयुक्त तथा शनैश्वर देवस्थानचे प्रशासक डाॅ. प्रवीण गेडाम यांनी देवस्थानला अचानक भेट दिली. भाविकाचा वेश परिधान करून त्यांनी पुजा साहित्य व त्यातील अर्थपूर्ण घडामोडी जाणून घेतल्या. शुक्रवारी (ता. २६) रात्री मुक्कामी येऊन त्यांनी शनिवारी दोन तास फेरफटका व तब्बल सात तास बैठका घेत काहींना कडक शब्दात तर काहींना समज देऊन कामकाजाच्या सूचना दिल्या..शुक्रवारी (ता. १९) रोजी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्याच दिवशी रात्री नऊ वाजता डाॅ. गेडाम यांनी प्रशासक म्हणून पदभार घेत कामकाज सुरु केले होते. उपजिल्हाधिकारी अतुल चोरमारे व प्रांताधिकारी सुधीर पाटील यांची दैनंदिन कामकाज करीता निवड केली होती. पहिल्याच विभाग प्रमुख बैठकीत डाॅ. गेडाम यांची कार्यपद्धत लक्षात आल्याने देवस्थानचे सर्व विभाग प्रमुख व कर्मचारी सुताप्रमाणे सरळ झाले होते. .येथे भाविकांना होणारा त्रास, अनावश्यक कर्मचारी भरती, बहुतेक विभागात असलेल्या अडचणी पाहून कारभार दोरीत आणण्यासाठी उपाययोजनांची गरज होती. जनसंपर्क कार्यालयात डाॅ. गेडाम यांनी विभाग प्रमुखांची बैठक घेऊन काहींची झाडाझडती तर काहींना समज दिली. अतिरिक्त कर्मचारी असलेल्या विभाग प्रमुखावर प्रश्नांची सरबत्ती केली..Cigarette Price: सिगारेट ओढणाऱ्यांना मोठा झटका! १८ रुपयांची सिगारेट थेट ७२ रुपयांवर पोहोचणार? नेटकरी म्हणाले- आता सर्व....डॉ. गेडामांकडून वेषांतर करून पाहणीआज सकाळी आठ वाजता नाईट पॅण्ट, अंगात स्वेटर व तोंडाला मफलर बांधून आयुक्त डाॅ. गेडाम पूजासाहित्य दुकानात गेले. पूजेचे भाव व दर्शन पद्धत जाणून घेतली. त्यांना साडेसाती निवारण पूजेचे ताट ५०० रुपयास सांगण्यात आले. या दरम्यान त्यांनी शेजारच्या दुकानात एक ते दीड हजार रुपयात पूजेचे ताट विकताना पाहिले. याच वेषात त्यांनी दर्शनपथ, मंदीर व चौथरा परिसर, चप्पल स्टँड, सुरक्षेबाबत पाहणी केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.