Sharad Pawar In Dhule : या तारखेला शरद पवार धुळ्यात; पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची आज बैठक

Sharad Pawar In Dhule : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांचा रविवारी (ता. ९) धुळे जिल्हा दौरा होणार आहे. (Sharad Pawar in Dhule on 8 july dhule news)

त्यामुळे नियोजनासाठी शुक्रवारी (ता. ७) दुपारी चारला येथील राष्ट्रवादी काँग्रेस भवनात जिल्ह्यातील सर्व पदाधिकारी, कार्यकर्त्यांची तातडीची बैठक होणार आहे. त्यांना उपस्थितीचे आवाहन प्रदेश उपाध्यक्ष अनिल गोटे यांनी केले.

नेते पवार यांनी येवला मतदारसंघातून दौऱ्याला सुरवात केली आहे. ते धुळेमार्गे जळगाव जिल्ह्यात सभा घेण्यासाठी जाणार आहेत.

बदललेल्या राजकीय स्थितीमुळे वयाच्या ८३ व्या नेते पवार पक्ष उभारणीसाठी मैदानात उतरले आहेत.

त्यांच्याशी गद्दारी करणाऱ्यांनी भारतीय जनता पक्षाशी घरोबा केला आहे. असे असताना धुळे जिल्हा दौऱ्यावेळी नेते पवार यांचे यथोचित स्वागत करणे व नियोजनासाठी होणाऱ्या बैठकीस उपस्थितीचे आवाहन प्रदेश उपाध्यक्ष गोटे, जिल्हा कार्याध्यक्ष प्रशांत भदाणे, जितेंद्र मराठे यांनी केले.