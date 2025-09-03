Shirpur News : शिरपूर हादरले: किन्नरांना घरी पाठवून कर्जदाराची बदनामी, ५ अवैध सावकारांवर छापे

शिरपूर: शेकडा दहा टक्के व्याजाने देऊन त्याच्या वसुलीसाठी कर्जदाराच्या घरात किन्नरांना पाठवून त्याची बेअब्रू केल्याच्या तक्रारीनंतर पाच अवैध सावकारांवर सोमवारी (ता. २) सहकार विभाग व पोलिसांनी छापे टाकले. त्यांच्याकडून संशयास्पद कागदपत्रे ताब्यात घेण्यात आली. या कारवाईमुळे तालुक्यात खळबळ माजली आहे. .तक्रारदार जी. व्ही. वाडिले व त्यांचे कुटुंब सावकारी पाशामुळे त्रस्त झाले होते. दारासमोर येऊन तमाशा करणारे किन्नर, प्रत्यक्ष व फोनवर शिवीगाळ करणारे सावकार यांच्या जाचाला कंटाळून ते आत्महत्येच्या निर्णयापर्यंत पोहोचले. त्यापूर्वी अखेरचा प्रयत्न म्हणून त्यांनी शहर पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक किशोरकुमार परदेशी व सहाय्यक निबंधक राजेंद्र वीरकर यांची भेट घेतली. त्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली..दोन वर्षांपूर्वी आर्थिक अडचणींपोटी गणेश वाडिले यांनी संबंधितांकडून सुमारे साडेनऊ लाख रुपये कर्ज घेतले होते. त्यापोटी रोख, ऑनलाईन व धनादेशाद्वारे परतफेड केल्यानंतरही संशयित कर्जासाठी छळ करीत होते. वाडिले यांच्या तक्रारीनंतर तातडीने कारवाई करण्यात आली. संशयित खंडू दगा महिरे (रा. बौद्धवाडा, शिरपूर), अजय नाना मंगळे (रा. करवंद, ता. शिरपूर), जावेद शफी शेख (रा. गणेश कॉलनी, शिरपूर), प्रवीण दशरथ सोनवणे (रा. थाळनेर, ता. शिरपूर) व सत्यजित वासुदेव गुजर (रा. मांजरोद, ता. शिरपूर) यांच्या घरांची झडती घेण्यात आली. .त्यात कोरे धनादेश, उसनवारीच्या पावत्या, सौदा पावत्या, पॉकेट डायरी आदी संशयास्पद कागदपत्रे आढळल्याची माहिती राजेंद्र वीरकर यांनी दिली. निरीक्षक परदेशी, थाळनेरचे सहायक निरीक्षक शत्रुघ्न पाटील, सहकार विभागाचे निबंधक राजेंद्र वीरकर, सूरज वानले, विजय भडांगे, नवनीत गोसावी, अमोल एंडाईत, उपनिरीक्षक सुरेश सोनवणे, संदीप दरवडे, हेमंत खैरनार, महिला हवालदार अश्विनी चौधरी, सचिन वाघ, प्रशांत पवार, चित्रा पावरा, स्वाती गुजराथी आदींनी ही कारवाई केली..आनंदाची बातमी! 'गायीच्या दूध दरात तीन रुपयांपर्यंत वाढ'; सातारा जिल्ह्यात सुमारे ५५ हजार दूध उत्पादकांना दिलासा.शिरपूर तालुक्यात कोणाकडेही सावकारीचा अधिकृत परवाना नाही. अवैध सावकारांच्या जाचाला कंटाळून टोकाचा निर्णय घेऊ नका. सहकार विभाग, पोलिसांकडे तक्रार करा. अवैध सावकारीविरोधात कठोर कायदे आहेत.-राजेंद्र वीरकर, सहायक निबंधक.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.