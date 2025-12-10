Agricultural News : शिरपूरमध्ये मक्याची आवक वाढली, पण दर घसरले! 1300 च्या आतबाहेर खरेदीने शेतकरी नाराज

शिरपूर: डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात येथील बाजार समितीत मक्याची आवक वाढली असून, परिसरातील शेतकरी मिळेल त्या वाहनातून मका विक्रीसाठी आणत आहेत. मात्र, मक्याचे दर अपेक्षेच्या तुलनेत कमालीचे घसरल्याने उत्पादकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे..अवकाळी पाऊस, वादळ यांचा फटका मक्यासह सर्वच पिकांना बसला आहे. त्यामुळे बाजारभाव वाढतील अशी अपेक्षा होती. पण मक्याला नीचांकी दर मिळाल्याने शेतकऱ्यांना दुसरा धक्का बसला. मात्र मका किती दिवस घरात ठेवावा या विवंचनेतून आता मका बाजारात विक्रीसाठी आणला जात आहे. सोमवारी (ता. ८) बाजार समितीमध्ये मक्याची एक हजार २६६ क्विंटल आवक झाली. .मक्याला किमान ११५१ रुपये व कमाल १६९० रुपये असा सरासरी १५५० रुपये दर मिळाला. १३०० रुपयांच्या आतबाहेर खरेदी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांतून नाराजी व्यक्त करण्यात आली. अनेक शेतकऱ्यांनी करवंद (ता. शिरपूर) येथील स्टार्च फॅक्टरीत मका विक्री करण्यास प्राधान्य दिले. पण, त्यांचीही बाजारभावाविषयीची नाराजी कायम आहे..Kolhapur Sugarcane Trash : जमिनीची सुपीकता वाढवणारा पाचट; जाळण्याऐवजी जतन करण्याची शेतकऱ्यांची नवी वाट!.गहू, सोयाबीनचीही निराशानिसर्गाच्या लहरीपणामुळे गहू, सोयाबीनच्या उत्पादनावरही विपरीत परिणाम झाला आहे. पाठोपाठ बाजारातील त्यांचे दरही घसरले आहेत. बाजार समितीमध्येगव्हाची १०१ क्विंटल आवक झाली. त्याला किमान २१७० रुपये तर कमाल २८३१ रुपये असा सरासरी २५६० रुपये भाव मिळाला. सोयाबीनची१४८ क्विंटल आवक झाली असून, त्याला किमान २९९१ रुपये, तर कमाल ४५४७ रुपये असा सरासरी ४४७१ रुपये दर मिळाला. या दरांमुळेशेतकरी विशेषता सोयाबीन उत्पादक हिरमुसले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.