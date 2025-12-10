उत्तर महाराष्ट्र

Agricultural News : शिरपूरमध्ये मक्याची आवक वाढली, पण दर घसरले! 1300 च्या आतबाहेर खरेदीने शेतकरी नाराज

Surge in Maize Arrivals at Shirpur Market : शिरपूर बाजार समितीत मक्याची आवक वाढली असली तरी, अवकाळी पाऊस आणि वादळाच्या नुकसानीनंतरही मक्याला अपेक्षित दर न मिळाल्याने शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली.
Shirpur Market

सकाळ वृत्तसेवा
शिरपूर: डिसेंबरच्या दुसऱ्या आठवड्यात येथील बाजार समितीत मक्याची आवक वाढली असून, परिसरातील शेतकरी मिळेल त्या वाहनातून मका विक्रीसाठी आणत आहेत. मात्र, मक्याचे दर अपेक्षेच्या तुलनेत कमालीचे घसरल्याने उत्पादकांमधून नाराजी व्यक्त केली जात आहे.

