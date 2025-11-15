उत्तर महाराष्ट्र

Shirpur Election : शिरपूर निवडणूक प्रचारात 'रील्स'चा जलवा; इच्छुकांसाठी 'रील्स मेकर्स' बनले 'संकटमोचक'!

Reels Take Center Stage in Shirpur Election Campaign : शिरपूर नगरपरिषद निवडणुकीत उमेदवारांनी सोशल मीडियावर रील्सच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. या डिजिटल प्रचाराच्या वाढत्या मागणीमुळे रील्स तयार करणाऱ्या तज्ज्ञ युवकांना मोठा रोजगार मिळाला आहे.
Reels

Reels

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

शिरपूर: आले तुफान किती, जिद्द ना सोडली... थांबायचं नाय आता थांबायचं नाय... तू चाल पुढं तुला रं गड्या भीती कशाची...अशा एक ना अनेक प्रेरणादायी गीतांचे पार्श्वसंगीत, खास लिनेनचा पोशाख, डोळ्यांवर महागडा गॉगल आणि दोन्ही हात जोडलेली इच्छुकाची छबी आणि मागे बाह्या सरसावून चालणारे बिनीचे कार्यकर्ते अशी स्लो मोशनमधली रील्स सध्या समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालत आहेत. प्रचाराच्या या प्रभावी माध्यमामुळे यंदाच्या नगर परिषद निवडणुकीत ‘रील्स मेकर्स’ला अच्छे दिन आले असून, तज्ज्ञ युवकांना हक्काचा रोजगार मिळाला आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra
political
election
Employment
shirpur
instagram
Municipal election
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com