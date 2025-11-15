Shirpur Election : शिरपूर निवडणूक प्रचारात 'रील्स'चा जलवा; इच्छुकांसाठी 'रील्स मेकर्स' बनले 'संकटमोचक'!

शिरपूर: आले तुफान किती, जिद्द ना सोडली... थांबायचं नाय आता थांबायचं नाय... तू चाल पुढं तुला रं गड्या भीती कशाची...अशा एक ना अनेक प्रेरणादायी गीतांचे पार्श्वसंगीत, खास लिनेनचा पोशाख, डोळ्यांवर महागडा गॉगल आणि दोन्ही हात जोडलेली इच्छुकाची छबी आणि मागे बाह्या सरसावून चालणारे बिनीचे कार्यकर्ते अशी स्लो मोशनमधली रील्स सध्या समाजमाध्यमांवर धुमाकूळ घालत आहेत. प्रचाराच्या या प्रभावी माध्यमामुळे यंदाच्या नगर परिषद निवडणुकीत ‘रील्स मेकर्स’ला अच्छे दिन आले असून, तज्ज्ञ युवकांना हक्काचा रोजगार मिळाला आहे..प्रत्यक्ष प्रचारापेक्षा शिरपुरात समाज माध्यमांवरील प्रचार अधिक तापला आहे. कोणत्या प्रभागात कोण इच्छुक आहे, हे तपासायचे असेल मतदार कोणाला विचारण्याऐवजी इन्स्टाग्राम, फेसबुकसारखी समाजमाध्यमे उघडतात. तेथे फिक्स, भावी नगरसेवक, कट्टर समर्थक वगैरे मंडळी रील्सच्या माध्यमातून हमखास भेटतात. त्यातील बहुतेकांची ‘एकच लक्ष्य’ ही हमखास टॅगलाइन असते. .आपल्या रील्समध्ये वेगळेपणा असावे, ही प्रत्येक इच्छुकाची सुप्त इच्छा असून, ती पूर्ण करण्यासाठी अशा रील्स तयार करणाऱ्या विशेषज्ञांची मदत घेतली जात आहे. त्यामुळे रोजगाराचे एक नवे आणि सशक्त माध्यम युवकांसाठी खुले झाले आहे..रील्स तयार करणे वरकरणी सुलभ वाटले तरी त्यात अचूक टायमिंग साधली जाणे महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे इच्छुक आता हौशी कार्यकर्त्यांवर न विसंबता तज्ज्ञ युवकांची मदत घेत आहेत. शिरपुरात काही वर्षांपासून ग्राफिक्स, रील्स व तत्सम डिजिटल साहित्य तयार करणाऱ्या युवकांनी चांगला जम बसवला असून, निवडणुकीत प्रचाराची पॅकेजेस घेतली आहेत. .शक्यतो अॅपलसारख्या नामवंत कंपनीचा मोबाईल हातात घेऊन उमेदवारांच्या भेटीगाठीप्रसंगी चित्रीकरण करीत हे युवक पुढे असल्याचे दिसून येते. तेथूनच स्टुडिओत व्हिडिओ पाठवून तातडीने समर्पक गीत निवडून, व्हिज्युअल्स टाकत रील तयार केली जाते. उमेदवाराची प्रचारफेरी संपण्याच्या आतच ही नवी रील कार्यकर्त्यांमार्फत मतदारांपर्यंत पोहचतेदेखील..Sindhudurg News: अमली पदार्थमुक्त सिंधुदुर्गची दिशा ठरली! जिल्हाधिकाऱ्यांचा सर्व विभागांना कठोर समन्वयाचा आदेश.ठराविक नेतेमंडळी बारमाही रिल्स तंत्रज्ञ पदरी बाळगतात. निवडणुकीच्या रिंगणात यंदा नशीब आजमावणाऱ्यांनीही प्रचारात कोणतीच कसर राहू नये, अशा हेतूने रिल्स मेकर्सची व्यावसायिक सेवा घेतली आहे. या कामात कुशल असलेल्या युवकांना प्रचंड मागणी निर्माण झाली असून, त्यांना ठराविक काळासाठी का असेना उत्तम रोजगार मिळाला आहे. प्रचाराची रंगत जशी बहरत जाईल, तसा त्यांच्यावरील कामाचा आणि गुणवत्तेच्या आग्रहाचा भारही वाढत जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.