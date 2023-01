Shivmahapuran Katha: आई वडीलच शिव-पार्वती : नानासाहेब महाराज

By

धुळे : श्री शिवजी हेच खऱ्या‍ अर्थाने हरी हर आहेत आणि ब्रह्मजी एक अद्‌भुत शक्ती आहे. एक पृथ्वी प्रदक्षिणा करण्याचे फळ मिळवायचे असेल, तर गणरायांनी श्री शिव-पार्वतीला वंदन करत प्रदक्षिणा घातली. त्याप्रमाणे सर्वांनी रोज आई व वडिलांना वंदन करून दिवसाची सुरवात करावी. (Shiv Mahapuran katha statement of nana saheb maharaj on mom dad is god dhule news)

आई आणि वडील हेच आपले शिव-पार्वती आहेत, असे नानासाहेब महाराज (उडाणेकर) यांनी श्री शिवमहापुराण कथेत सांगितले. शहरातील नकाणे रोडवरील स्वामी विवेकानंद कॉलनीत २६ जानेवारीपर्यंत रोज रात्री आठ ते दहा या वेळेत श्री शिवमहापुराण कथेचे निरूपण होईल.

कथेच्या सुरवातीला एसआरपी कॉलनीतील श्री महादेव मंदिर येथून शोभायात्रा निघाली. पहिल्या दिवशी नानासाहेब महाराज यांनी श्री शिवमहापुराणाचे महत्त्व सांगितले. तसेच श्रीगणेशाची भक्ती विशद केली. कथेला भाविकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत आहे.

हेही वाचा : मेडिकल मॅनेजमेंटही हृदयविकारावर ठरु शकते उपाय

हेही वाचा: Sakal Drawing Competition: विविधरंगी रंगछटा, कलाविष्कारांनी रंगली बालदुनियेची चित्रकला स्पर्धा!

गुरुवारी (ता. २६) दुपारी तीन ते पाचदरम्यान शिवमहापुराण कथा होईल. नंतर सायंकाळी पाचपासून भारतमाता पूजन व ११ लाख ११ हजार १०८ शिवलिंग विसर्जन, शोभायात्रा व महाप्रसादाचा कार्यक्रम होईल. भाविकांना उपस्थितीचे आवाहन आयोजकांनी केले.

हेही वाचा: Kalam Satellite Mission: नंदुरबारमधील बाल वैज्ञानिक बनविणार पिको उपग्रह!