Jalgaon Silver Price : गुंतवणूकदारांची चंगळ, कारागिरांचे हाल; चांदीच्या विक्रमी दरवाढीने ज्वेलरी उद्योग संकटात

जळगाव: सोने- चांदीच्या आंतरराष्ट्रीय बाजारात होत असलेल्या उलाढालीमुळे चांदीचे भाव गगनाला भिडले आहेत. तीच भावाची झळाळी या उद्योगाच्या मुळावर उठू लागली आहे. चांदीचे भाव सर्वसामान्याच्या आवाक्याबाहेर गेले आहेत. यामुळे चांदीच्या वस्तूंना मागणी नसल्याचे चित्र आहे. चांदीच्या वस्तूंच्या विक्रीत ७० ते ७५ टकके घट झाली आहे. असे असले तरी श्रीमंत व गुंतवणूकदार चांदीची वीट, तुकडा, रिंग, काइल अशी ठोक चांदी खरेदी करीत आहेत..डिसेंबर २०२४ मध्ये चांदीचा भाव सरासरी ७० हजार रुपये किलो होता, तो डिसेंबर २०२५मध्ये २ लाख ४१ हजारांवर गेला. भावात तिप्पट वाढ झाली. चांदी महागली तसे अलंकारही महागले. सर्वसामान्य माणूस ५० ग्रॅमचे पैंजण जास्त खरेदी करतो. त्याची किंमत पाच हजार होती, ती आता १५ हजारांवर आहे. लग्नसराईतही चांदीच्या दागिन्यांना उठाव नाही. त्यामुळे नवीन मागणी नाही. परिणामी, काम ठप्प असल्याने कामगार इतर रोजगार शोधू लागले आहेत..कोल्हापूरला जादा प्रभावकोल्हापूर जिल्ह्यातील हुपरीतील चांदी उद्योग महाराष्ट्रातील प्रमुख हस्तकला उद्योग आहे. हुपरीची बरोबरी सेलम, आग्रा, राजकोट येथील चांदी उद्योगाशी केली जाते. प्रत्येक शहराची वेगळी ओळख असते. तशी हुपरीची ओळखही मुख्यतः चांदीचे पैंजण तयार करण्यासाठी आहे. पैंजणासह, वाळे, करदोडे, जोडवी, वेडणी, तोडे आदी अलंकार येथे केले जातात. .हे सगळे काम कलाकसुरीचे आहे. एक पैंजण करायला किमान २८ कारागिरांचे हात लागतात. हुपरीसह आजूबाजूच्या दहा-बारा गावांत सुमारे सहा हजारांवर चांदी उद्योजक आहेत. येथून काही टन माल तयार होऊन भारत आणि जगाच्या बाजारपेठेत जातो. या परिसरात ४० हजार कामगार आहेत. दोन लाख लोकांचा चरितार्थ या उद्योगावर चालतो. त्यांना आता पुरेसे काम मिळत नसल्याचे सुवर्ण व्यावसायिकांनी सांगितले..एमआयडीसीत मोठा वापरतांब्यापेक्षा जास्त भारवाहक आहे. त्यामुळे सोलरपासून, मोबाइल बॅटरी व अन्य तत्सम उद्योगांतही चांदीचा वापर मोठ्या प्रमाणावर होऊ लागल्याने त्याचे भाव वाढत असल्याचे कारण जाणकारांकडून सांगण्यात येत आहे..आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?.मागील पाच वर्षांतील चांदीचा किलोचा दर२०२०-२१ : ६१ हजार ९७९२०२१-२२ : ६८ हजार ९२२०२२-२३ : ७३ हजार ३९५२०२३-२४ : ८६ हजार १७२०२४-२५ : २ लाख १० हजार२०२५-२६ : २ लाख ४२ हजार.वर्षभरात चांदीचे भाव वाढले. भावाला झळाळी आली, मात्र, त्याचा फटका चांदीचे दागिने विक्रीला बसला आहे. भाववाढीमुळे चांदीच्या वस्तू खरेदीवर परिणाम झाला. त्यामुळे बाजारात उठाव नाही. ७० ते ७५ टक्के चांदीच्या वस्तू विक्रीत घट झाली. दिवाळीपासून चांदीला झळाली आहे. तेव्हापासून चांदीच्या वस्तू विक्रीत घट झाली.- मिलिंद विसपुते, सराफ व्यावसायिक, जळगाव.