उत्तर महाराष्ट्र

Chimthane News : दिरंगाईचा बळी! सोंडले जवळ कार पुलाच्या कामात घुसली; धुळ्याचे प्राध्यापक दाम्पत्य गंभीर जखमी

Car Rams into Bridge Construction Site Near Sondale : सोंडले गावाजवळ सुरू असलेल्या पुलाच्या बांधकामस्थळी योग्य सूचना फलक नसल्याने कार थेट कामात घुसली या अपघातात वाहनाचे मोठे नुकसान होऊन दाम्पत्य गंभीर जखमी झाले.
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

चिमठाणे: सोलापूर-अंकलेश्‍वर राज्य महामार्गावरील सोनगीर ते दोंडाईचा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, हे काम करताना ठेकेदार कंपनीकडून सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसविले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे.

