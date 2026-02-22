Chimthane News : दिरंगाईचा बळी! सोंडले जवळ कार पुलाच्या कामात घुसली; धुळ्याचे प्राध्यापक दाम्पत्य गंभीर जखमी

चिमठाणे: सोलापूर-अंकलेश्वर राज्य महामार्गावरील सोनगीर ते दोंडाईचा रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम सध्या युद्धपातळीवर सुरू आहे. मात्र, हे काम करताना ठेकेदार कंपनीकडून सुरक्षिततेचे नियम धाब्यावर बसविले जात असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. .शनिवारी (ता. २१) पहाटे पाचच्या सुमारास सोंडले (ता. शिंदखेडा) गावाजवळील पुलाच्या बांधकामावर दिशादर्शक फलक नसल्याने कार थेट कामास्थळी घुसली. या भीषण अपघातात कारमधील पती-पत्नी गंभीर जखमी झाले असून, त्यांच्यावर धुळे येथील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..धुळे येथील देवपूर भागातील प्रोफेसर कॉलनीतील रहिवासी संदीप विक्रम बागुल (वय ३६) व त्यांच्या पत्नी स्नेजल (वय ३०) हे शनिवारी पहाटे कारने (एमएच १२ एचझेड २६४८) प्रवास करत होते. सोंडले गावशिवारातील नाल्यावर पुलाचे काम सुरू आहे. मात्र, या ठिकाणी वाहनचालकांना सावध करण्यासाठी कोणताही दिशादर्शक किंवा सूचना फलक लावण्यात आलेला नाही. अंधारामुळे पुलाच्या कामाचा अंदाज न आल्याने कार थेट बांधकामाच्या ठिकाणी घुसली. अपघातात कारचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले असून, बागूल दाम्पत्य गंभीर जखमी झाले आहे, असे पोलिसांनी सांगितले..सुरक्षेबाबत ठणठणाटसोनगीर ते दोंडाईचा या ३६.८५ किलोमीटर रस्त्याच्या रुंदीकरणासाठी आशियाई विकास बँकेने ३०१ कोटी ५० लाख रुपयांचा निधी मंजूर केला आहे. तत्कालीन पर्यटन व राजशिष्टाचार मंत्री जयकुमार रावल यांच्या प्रयत्नातून हा निधी उपलब्ध झाला असून, आंध्र प्रदेशातील ‘एसआरसी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपर्स’ कंपनीला हे काम देण्यात आले आहे. मात्र, इतका मोठा निधी असतानाही कंपनीकडून साध्या सूचना फलकांची व्यवस्था करण्यात आलेली नाही, अशी तक्रार वाहनधारकांकडून होत आहे..Pune Mumbai Expressway: पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर अनधिकृत प्रवेशामुळे अपघाताचा धोका.दर्जाबाबतही प्रश्नचिन्हया महामार्गाच्या कामावर केवळ सुरक्षेचाच अभाव नाही, तर गुणवत्तेबाबतही ग्रामस्थांनी तक्रारी केल्या आहेत. यात रस्त्याच्या कामावर मुरुमाऐवजी दगड-धोंडे व निकृष्ट दर्जाची खडी वापरली जात असल्याचा आरोप केला जात आहे..सार्वजनिक बांधकामविभागाच्या शिंदखेडा व दोंडाईचा उपविभागाकडे वारंवार तक्रारी करूनही अधिकारी याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत असल्याचा संतप्त ग्रामस्थांचा आरोप आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.