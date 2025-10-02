Jalgaon News : फुकट वीज'चा फटका! सोलर बसवूनही जळगावमध्ये ग्राहकांना दुप्पट वीजबिल; नेमका घोळ कशात?

जळगाव: वाढत्या वीजबिलावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी नागरिकांनी लाखो रुपये खर्चून सोलर सिस्टिम बसविल्या. मात्र, अशा सोलर वापरकर्त्यांना नेहमीपेक्षा जास्त, काही वेळा दुप्पट वीजबिल आकारले जात असल्याचे प्रकार समोर येत आहे. तसेच सोलरचे रीडिंग घेण्याचा घोळही अजून संपत नसल्याने घरांवर सोलर बसविलेले अनेक ग्राहक संभ्रमावस्थेत आहेत. यावर ‘महावितरण’कडून गेल्या महिन्याभरापासून तक्रारी कमी झाल्या असल्याचा दावा केला आहे. .जळगाव शहरातील अनेक ग्राहकांनी प्रधानमंत्री सूर्यघर मोफत वीज योजनेंतर्गत घराच्या छतावर सौरऊर्जा निर्मितीचे प्रकल्प बसविले. या प्रकल्पाला नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत असला तरी अनेक ग्राहकांना सोलर प्रकल्प घरावर बसवून आधी येणाऱ्या वीजबिलापेक्षा अधिक बिल येत असल्याने चक्रावले आहे. तसेच ‘महावितरण’कडून नियमित वीजबिल रीडिंग व सोलरचे रीडिंग घेण्यास वेगवेगळे कर्मचारी येत असल्याने देखील ग्राहकांमध्ये सभ्रमाची अवस्था निर्माण झाली आहे..७० टक्के तक्रारी झाल्या कमीसौरउर्जा व नियमित वीजमीटरचे रीडिंग घेण्याबाबत मोठ्या प्रमाणावर तक्रारी होत्या. या समस्येवर ‘महावितरण’चे कार्यकारी अभियंत्यांनी रिडिंग घेणाऱ्या एजन्सी चालकाला बोलावून समस्या सोडवली. मागील महिन्यापासून रीडिंग घेतले जात असले तरी वाढीव आलेल्या वीजबिलांबाबत ग्राहक अजूनही सभ्रमावस्थेत आहेत..‘रीडिंग’ची समस्या कायमघरांवर प्रकल्पाचे रीडिंग गेल्या दहा महिन्यांपासून घेण्यात वीजबिलाच्या विभागणीच्या तांत्रिक अडचणीमुळे होऊ शकलेली नाही. यात रीडिंग घेण्याचा ग्राहक क्रमांकानुसार मार्गाची अपडेशनची कामे तसेच सोलर बसविल्यानंतर सोलर एजन्सीकडून सुरू होते. तसेच रीडिंग घेणाऱ्या कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांकडून देखील रीडिंग घेतले जात नसल्याने वीज ग्राहकांना सरासरीनुसार वाढीव वीजबिल येत आहे..Crime: धक्कादायक! विमानतळावर होमगार्डनं जीवन संपवलं; एटीसी परिसरात फासावर लटकलेल्या अवस्थेत मृतदेह आढळला.सोलर बसविलेल्या ग्राहकांच्या वीजबिल रीडिंग तसेच नियमित वीजमीटर असलेल्या वीजबिलाबाबत समस्या सोडविण्यासाठी एजन्सी चालकाला सूचना दिल्या आहेत. मागील महिन्यापासून नियमित रीडिंग घेण्याचे काम सुरू झाले असून, तक्रारी देखील कमी झाल्या असल्याचे दिसून येत आहे. ज्या वीजबिलाच्या समस्या आहे, त्यात दुरुस्ती केली जात आहे.- दत्तात्रेय साळी, कार्यकारी अभियंता, जळगाव शहर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.