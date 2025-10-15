Crime News : धुळे जिल्ह्यात खळबळ: उसतोडणीच्या देण्याघेण्यावरून चार जणांकडून महिलेसह मुलाचे अपहरण; पोलीस तपास सुरू

सोनगीर (ता. धुळे): उसतोडणीसाठी मजूर पुरवठा करण्यावरून पैशांच्या देण्या-घेण्यावरून वाद झाल्याने चार जणांनी एका मजुराची पत्नी व मुलाचे अपहरण केले. ही घटना दापुरी (ता. धुळे) शिवारात घडली. या प्रकरणी अपहृत महिलेच्या पतीने दिलेल्या फिर्यादीवरून येथील पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे..सुखराम व्यंकट सोनवणे (भिल) (वय ४५, रा. दापुरी, ता. धुळे) उसतोडणीसाठी मजूर पुरविण्याचे काम करतात. त्यांनी अनिल सोनवणे, रायपुऱ्या भिल, नब्या भिल आणि घुरसिंग डांगरे (सर्व रा. दुसाने, ता. साक्री, जि. धुळे) यांना कामासाठी १४ मजूर पुरविले होते. या मजुरांना त्यांनी पैसेही दिले होते. मात्र, सुखराम सोनवणे आणि त्यांचा मित्र सुभाष सुरेश पवार (रा. सोनगीर) यांनी आणखी काही रक्कम घेतली असल्याचे सांगत संशयित या पैशांची मागणी करण्यासाठी वारंवार सुखराम सोनवणे यांच्या घरी यायचे, पण त्यांची भेट होत नव्हती..सुखराम सोनवणे ७ ऑक्टोबरला सकाळी अकराच्या सुमारास पळासनेर (ता. शिरपूर) येथे मजूर आणण्यासाठी गेले होते. त्यांची पत्नी आशाबाई सोनवणे व मुलगा पुनित सोनवणे दापुरी शिवारात नथा सावकार यांच्या शेतात कापूस वेचणी करीत असताना, अनिल सोनवणे, रायपुऱ्या भिल, नब्या भिल आणि घुरसिंग डांगरे तेथे आले. .त्यांनी आशाबाई सोनवणे यांना सुखरामबाबत विचारणा करून उसतोडणीचे पैसे परत करायला सांग किंवा त्याला आमच्यासमोर हजर करा, अशी दमदाटी करून त्यांनी आशाबाई सोनवणे व मुलगा पुनित सोनवणे यांचे अपहरण करून सोबत नेले..Crime News : अमळनेरमध्ये एटीएम कार्ड अदलाबदल करून फसवणूक! चोरट्यांनी काढले लाखो रुपये; पोलीस फुटेजच्या प्रतीक्षेत.सुखराम सोनवणे यांना त्यांच्या नातेवाईक अरुणाबाई शिवराम भिल यांनी मोबाईलद्वारे ही माहिती दिली. त्यानंतर सुखराम सोनवणे यांनी सोनगीर पोलिस ठाणे गाठून सोमवारी (ता. १३) चौघांविरुद्ध फिर्याद दिली. सहाय्यक पोलिस निरीक्षक तुषार देवरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.