उत्तर महाराष्ट्र

Crime News : धुळे जिल्ह्यात खळबळ: उसतोडणीच्या देण्याघेण्यावरून चार जणांकडून महिलेसह मुलाचे अपहरण; पोलीस तपास सुरू

Labour Payment Dispute Leads to Kidnapping in Songeer : धुळे जिल्ह्यातील सोनगीर येथे ऊसतोडणीसाठी मजूर पुरवठा करण्यावरून झालेल्या आर्थिक वादातून चार संशयितांनी दापुरी शिवारात एका मजुराची पत्नी आशाबाई सोनवणे आणि मुलगा पुनित सोनवणे यांचे अपहरण केले
Crime

Crime

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

सोनगीर (ता. धुळे): उसतोडणीसाठी मजूर पुरवठा करण्यावरून पैशांच्या देण्या-घेण्यावरून वाद झाल्याने चार जणांनी एका मजुराची पत्नी व मुलाचे अपहरण केले. ही घटना दापुरी (ता. धुळे) शिवारात घडली. या प्रकरणी अपहृत महिलेच्या पतीने दिलेल्या फिर्यादीवरून येथील पोलिस ठाण्यात चौघांविरुद्ध अपहरणाचा गुन्हा दाखल झाला आहे.

Loading content, please wait...
Dhule
police
crime
maharashtra
Crime News
uttar maharashtra

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com