Dhule Agriculture News : उत्पादन घटूनही धुळ्यात सोयाबीन अल्पदरात; शेतकरी आर्थिक अडचणीत

Dhule Agriculture News : यंदा खरीप हंगामात अनियमित पावसामुळे सोयाबीनचे उत्पादन कमी झाले असले, तरी बाजारात सोयाबीनच्या दरात घसरण सुरूच आहे.

गेल्या आठवड्यात सोयाबीनला पाच हजारांपर्यंत दर मिळाला, त्यात आता घट आली आहे. सध्या तीन हजार ते चार हजार ७५० रुपये दर मिळत आहेत. (Soybean at low prices despite production decline in dhule agriculture news)