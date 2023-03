नंदुरबार : तामसवाडी (ता. साक्री) येथील रहिवासी व सध्या जखाणे (ता. शिंदखेडा) येथील माध्यमिक विद्यालय व कनिष्ठ महाविद्यालयात कलाशिक्षक असलेले ज्ञानेश्वर भीमराव सोनवणे यांनी नखचित्रांच्या माध्यमातून कागदावर श्रीमद्भभगवद गीता (Srimad Bhagavad Gita) नखाने लिहून पूर्ण केली आहे. (Srimad Bhagavad Gita was completed by writing with nails on paper through nail painting by Dnyaneshwar Sonawane nandurbar news)

त्यांच्या या कामाची दखल इंडिया बुक ऑफ रेकॉर्डने घेतली आहे. श्री. सोनवणे यांनी कोरोनाकाळात आपल्या नखांच्या सहाय्याने भगवद्गगीता कागदावर साकारली. भगवद्गीतेतील श्लोकांची संख्या एकूण ७०० आहे.

एका श्लोकात दोन ओळी त्यामुळे सर्व ओळींची संख्या एक हजार ४०० इतकी होते. रेकॉर्डच्या आयोजकांनी सर्व फोटो, टीव्हीवर आलेल्या बातम्या, व्हिडिओ, वर्तमानपत्रात आलेली कात्रणे, सर्व सखोल पडताळणी झाल्यावर रेकॉर्ड झाल्याचे कळवले. त्याचा Achievers pack नुकताच श्री. सोनवणे यांना प्राप्त झाला.

या कार्यासाठी श्री. सोनवणे याचे वडील भीमराव सोनवणे व आई (कै.) सुशीलाबाई सोनवणे यांनी नेहमीच प्रेरणा आणि प्रोत्साहन दिल्याचे सोनवणे यांनी सांगितले. १९९७ ला पिंपळनेर येथील पुंडलिक सूर्यवंशी यांच्याकडे श्री. सोनवणे यांनी सलून व्यवसायाचे धडे घेतले.

त्यामुळे साक्री येथील तात्या सुर्वे या नखचित्रकाराची भेट झाली आणि श्री. सोनवणे यांना ही कला शिकता आली. नंदुरबार जिल्हा नाभिक समाज हितवर्धक व कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष पंकज भदाणे, सर्व संचालक मंडळानेही त्यांना सतत प्रोत्साहित केले.

"माझ्या कलेची इंडिया बुक ऑफ द रेकॉर्डने दखल घेतली. माझे रेकॉर्डमध्ये नाव समाविष्ट केले. त्यामुळे कलेची जाण असल्याचा आनंद आहे. यापुढे ‘गीनिज बुक ऑफ रेकॉर्ड’साठी ही पाठपुरावा सुरू ठेवणार आहे." - ज्ञानेश्वर सोनवणे