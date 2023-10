By

Dhule Civil Hospital : शहरातील मध्यवर्ती साक्री रोडवर असलेल्या जिल्हा शासकीय रुग्णालयाची (सिव्हिल) क्षमता पाचशे बेड करण्याबरोबर आधुनिकतेसाठी मंजुरी व निधीची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली होती.

त्यास जनहितासाठी मुख्यमंत्र्यांनी हिरवा कंदील दिल्याची माहिती आमदार फारूक शाह यांनी दिली. शहरासह जिल्ह्यातील नागरिकांचे आरोग्यहित जोपासण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.(statement of MLA Shah 500 more beds for Civil hospital dhule news )

कोरोनाकाळात जिल्हा शासकीय रुग्णालय, हिरे मेडिकलचे जिल्हा सर्वोपचार रुग्णालय, महापालिकेच्या दवाखान्यांसाठी सॅनिटायझर, औषधे व इतर साहित्य खरेदीसाठी कोट्यवधींचा निधी शासनाकडून आणला होता.

तसेच जिल्हा शासकीय रुग्णालयासाठी १०० ते ३०० खाटांच्या विस्तारासाठी नऊ कोटींचा निधी शासनाकडून मंजूर करून आणला. तसेच जिल्हा रुग्णालयातील प्रसूतिगृहाच्या आधुनिकीकरणासाठी शासनाने निधी दिला होता.

हिरे मेडिकल व सर्वोपचार रुग्णालय शहरापासून लांबवर असल्याने रुग्ण व नातेवाइकांची गैरसोय होते. त्यामुळे शहरातील सिव्हिल रुग्णालयाची श्रेणीवाढ व अद्ययावतीकरण करणे अत्यावश्यक होते.

ते लक्षात घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांच्याकडे पाचशे खाटांच्या विस्तारीकरणाची मागणी केली. त्याबाबत सकारात्मक भूमिका घेत मुख्यमंत्री शिंदे यांनी मागणीला हिरवा कंदील दिल्याचे आमदार शाह यांनी सांगितले.