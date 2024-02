Dhule Crime News : पोलिस कर्मचाऱ्यांसह तिघे अटकेत; तोतया जीएसटी अधिकारी बनून पैशांची लूट

Dhule Crime News : पोलिस मुख्यालयातून लाल दिव्याचे वाहन उपलब्ध करून देत मुंबई-आग्रा महामार्गावर तालावर नाचणाऱ्या पोलिस कर्मचाऱ्यांनाच तोतया जीएसटी अधिकारी बनवून पैशांची लूट करण्याची टोळी तत्कालीन एका बड्या अधिकाऱ्याने तयार केली.

यानंतर टोळीने ७१ लाख रुपयांची लूट केल्याचे आतापर्यंतच्या तपासात निष्पन्न झाले आहे. या प्रकरणी एक पोलिस कर्मचारी व त्याची बहीण, तसेच दुसरा पोलिस कर्मचारी अशा एकूण तिघांना अटक झाली आहे. (stolen money by pretending to be GST officer dhule crime news)