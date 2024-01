Dhule Crime News : महाविद्यालयीन तरुणीचा विवाह मित्राने मोडला; तरुणाविरोधात ‘पॉक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल

Dhule Crime News : जखाणे (ता. शिंदखेडा) येथील १७ वर्षे नऊ महिने वय असलेल्या महाविद्यालयीन विद्यार्थिनीचा गावातील महाविद्यालयीन तरुणाने मैत्री करून बसमध्ये अश्लील कृत्य केल्याने सोमवारी (ता. २९) दुपारी शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात ‘पॉक्सो’अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला. तरुणीने शिंदखेडा पोलिस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे. (college girl marriage is broken up by a friend case under POCSO been registered against youth dhule crime news)