Dhule News : जमिनीसंबंधी बनावट मृत्युपत्र; माजी ZP अध्यक्ष सुधीर जाधव यांची फसवणूक

धुळे : नगाव (ता. धुळे) शिवारातील गट क्रमांक ३२५/४ जमिनीसंबंधी बनावट मृत्युपत्र तयार करून जिल्हा परिषदेचे माजी अध्यक्ष सुधीर जाधव यांची फसवणूक करण्यात आली.

या संदर्भात त्यांनी न्यायालयात धाव घेत संशयितांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला होता. (Sudhir Jadhav was cheated by creating fake will related to land dhule news)

याआधीच गुन्ह्यातील तीन संशयित गजाआड आहेत. उर्वरितांनी अटक टाळण्यासाठी अटकपूर्व जामीन जिल्हा न्यायालयाकडे केला होता. न्यायालयाने त्या संशयितांचा जामीन अर्ज फेटाळला.

नगाव (ता. धुळे) शिवारातील शेतजमिनीच्या व्यवहारात जाधव यांची फसवणूक झाली होती. या प्रकरणात संजय झिंगा अहिरे, दिनेश ऊर्फ दिलीप शिवाजी कापुरे, राजेंद्र झिंगा अहिरे, योगेश अहिरे, ललित बर्डे, पारेगाबाई कापुरे, उमेश कापुरे यांनी फसवणूक केली. संशयितांनी मृत सुंदरबाई, तिचा भाचा शिवाजी कापुरे यांच्या नावे बनविलेल्या मृत्युपत्रात फेरफार केली.

त्यामध्ये संशयित पारेशाबाई कापुरे, दिनेश कापुरे, उमेश कापुरे, बायजाबाई मोरे हे त्यांचे वारस दाखवून बनावट कागदपत्रे बनविली. यात संशयित संजय अहिरे, राजेंद्र अहिरे, योगेश अहिरे आणि ललिता बर्डे हे संमतीपक्ष आहेत, तर संशयित मनोज पवार व संदीप पवार साक्षीदार आहेत.

फसवणुकीचा प्रकार घडल्यानंतर जाधव यांनी शहर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिल्याने गुन्हा दाखल झाला. याद्वारे संशयित संजय अहिरे, दिनेश कापुरे आणि राजेंद्र अहिरे यांना २२ फेब्रुवारीला अटक झाली होती. अन्य संशयित योगेश अहिरे, ललिता बर्डे, मनोज पवार, संदीप पवार, पारेगाबाई कापुरे, उमेश पवार आणि बायजाबाई मोरे यांनी अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला होता.

यावर न्यायालयीन सुनावणी होताना न्यायालयाने संशयितांनी केवळ फिर्यादीचीच नव्हे, तर न्यायालयाची फसवणूक केल्याचा आरोप असल्याचे स्पष्ट करून त्यांना कोठडीत ठेवून चौकशी आवश्यक असल्याने अटकपूर्व जामीन मंजूर करण्यासाठी हे प्रकरण योग्य नाही, असे सांगत सात जणांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळला आहे.