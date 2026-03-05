उत्तर महाराष्ट्र

Dhule News : धुळे ग्रामीणचा पाणीप्रश्न मिटणार! सुलवाडे-जामफळ योजनेतून २५ गावांना मिळणार हक्काचे पाणी

Major Breakthrough for 25 Dhule Villages in Sulwade-Jamphal-Kanoli Irrigation Scheme : सुलवाडे-जामफळ-कनोली उपसा सिंचन योजनेतील पाईपलाईनमुळे वाचणारे अतिरिक्त पाणी धुळे तालुक्यातील टंचाईग्रस्त २५ गावांना देण्याबाबत मंत्रालयात बैठक घेण्यात आली.
धुळे/ सोनगीर: सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजनेतील बंदिस्त वितरण प्रणालीमुळे (पाईपलाईन) मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची बचत होणार आहे. असे अतिरिक्त पाणी धुळे तालुक्यातील गरजू २५ गावांना शेती आणि पिण्यासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत राज्य शासनाने सकारात्मक पाऊल उचलले आहे.

