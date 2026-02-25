Dhule Sulwade Jamphal Project : सुलवाडे-जामफळ प्रकल्प 'काळ्या मातीत' अडकला! ७५ टक्के काम पूर्ण होऊनही पाणी मिळेना

सोनगीर: धुळे आणि शिंदखेडा तालुक्यातील शेतीसाठी वरदान ठरणाऱ्या सुलवाडे-जामफळ उपसा सिंचन प्रकल्पाचे काम ७५ टक्के पूर्ण झाले असतानाही दोन वर्षांपासून रखडले आहे. जुलै २०२२ ची मुदत कधीच संपली असून, तांत्रिक अडचणी आणि निधीच्या मंजुरीअभावी यंदाही सिंचन व पिण्याच्या पाण्याचे स्वप्न अधुरेच राहण्याची भीती व्यक्त होत आहे. सध्या केवळ जलवाहिनीचे काम सुरू असून, मुख्य प्रकल्पाचे मातीकाम पूर्णपणे बंद आहे..प्रकल्पाची सद्यःस्थितीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते २०१९ मध्ये या प्रकल्पाचे उद्घाटन झाले होते. सुमारे २५०० कोटी रुपयांच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाद्वारे तापी नदीतून १२४ दिवसांत ९.२४ टीएमसी पाणी साठवण्याचे नियोजन आहे. मात्र, कोरोनाचे संकट, शेतकरी आंदोलने आणि आता काळ्या मातीची टंचाई यांमुळे प्रकल्पाची गती मंदावली आहे. .प्रकल्पाच्या भिंतीचे ८५ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. दभाशी, गोराणे आणि बाभळे येथील तीन पंपगृहांची कामे प्रगतीपथावर आहेत. सोनगीर ते धुळे, दापुरा आणि कापडणे दरम्यान जलवाहिनीचे काम अद्याप अपूर्ण आहे. जामफळ भरल्यानंतर पाणी नैसर्गिक उताराने गुरूत्वगामी पध्दतीने कनोलीकडे जलवाहिनीने जाईल..‘काळ्या माती’चा पेचप्रकल्पाच्या भिंतीतून पाणी झिरपू नये यासाठी लाखो टन काळ्या मातीची आवश्यकता आहे. परिसरात माती उपलब्ध नसल्याने ती दुरून आणावी लागणार आहे. यामुळे प्रकल्पाच्या खर्चात मोठी वाढ होणार आहे. या वाढीव खर्चाला (ॲप्रूव्हल) अद्याप प्रशासकीय मंजुरी न मिळाल्याने ६ एप्रिल २०२४ पासून मुख्य बांधकाम बंद असल्याचे समजते..Paithan Accident: कालव्यातील तिघांचा लागेना ठावठिकाणा; चांगतपुरीजवळ रात्री कोसळली होती कार, शोधमोहीम सुरूच...शेतकऱ्यांची मागणीसुलवाडे- जामफळ प्रकल्पाची जलवाहिनी सरवड ते नगाव परिसराजवळून जाणार आहे. या भागातील भूजल पातळी वाढवण्यासाठी आणि शेतीला पाणी देण्यासाठी स्थानिक नाले भरून द्यावेत, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. तसेच, काम तातडीने पूर्ण करून २०२५ च्या पावसाळ्यापर्यंत पाणी संचय सुरू करण्याची मागणी शेतकऱ्यांकडून होत आहे. तांत्रिक अडचणी आणि वाढीव खर्चाच्या मंजुरीमुळे मातीकाम थांबले आहे. मात्र, जलवाहिनी टाकण्याचे काम वेगात सुरू आहे. लवकरच उर्वरित कामांना गती मिळेल, अशी अपेक्षा आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.