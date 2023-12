Dhule News : कामावर उशिरा आलेल्या 10 लेट लतिफांना ‘दणका’; यांच्याकडून शिस्तीचा परिपाठएसपी धिवरे

By

Dhule News : नवनियुक्त पोलिस अधीक्षक श्रीकांत धिवरे यांनी पोलिस दलातील लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर थांबविण्याचे सूत्र अवलंबिले आहे. त्यांनी प्रशासकीय कामकाजात शिस्तीचा परिपाठ कर्मचाऱ्यांमध्ये गिरविण्यास सुरवात केली आहे. (Superintendent of Police punished 10 officer who late in office dhule news)

श्री. धिवरे यांनी शुक्रवारी (ता. १) सकाळी कार्यालयात कामावर उशिरा आलेल्या दहा लेटलतीफ कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाबाहेरच थांबवून प्रशासकीय कामकाजाचे महत्त्व लक्षात आणून दिले. त्यांना समज देऊन कामावर हजर होण्याची सूचना दिली.

उशिरा आलेल्या पोलिस कर्मचाऱ्यांना कार्यालयाचे दरवाजे बंद करण्याचे आदेश पोलिस अधीक्षक धिवरे यांनी दिल्याने लेटलतीफ बाहेरच थांबले. त्यांना हे थांबणे ओशाळवाणे वाटले. पोलिस अधीक्षक धिवरे यांच्या अशा पावित्र्यामुळे पोलिस अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले. श्री. धिवरे यांनी पोलिस अधीक्षक कार्यालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना शिस्तीचा परिपाठ निदर्शनास आणण्यावर भर देण्यास सुरूवात केली आहे.

वेळेची ही अपेक्षा...

पोलिस अधीक्षक कार्यालयाच्या इमारतीत स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखा, वाचक शाखा, आस्थापना विभाग यांच्यासह अनेक विभाग आहेत. प्रत्येक विभाग स्वतंत्र असला तरी तो पोलिस अधीक्षकांच्या अधिपत्याखाली आहे. यापैकी सामान्यांसाठी दैनंदिन सेवा उपलब्ध करून देणाऱ्या विभागातील प्रमुखांसह अन्य कर्मचाऱ्यांची कार्यालयीन वेळेत उपस्थिती अनिवार्य असते.

शासकीय नियमानुसार सकाळी साडेनऊच्या आत कर्मचाऱ्यांनी कार्यालयात येणे अपेक्षित असताना काहीजण नेहमीप्रमाणे सकाळी दहानंतर कार्यालयात आले. मात्र, त्यांना तत्पूर्ती गेटबंदी करण्यात आली. पोलिस अधीक्षकांच्या आदेशावरून समज देत लेटलतिफांना कार्यालयात प्रवेश देण्यात आला.

शासनाने सर्व शासकीय कामकाजाची वेळ सुटी वगळता सकाळी ९.४५ ते सायंकाळी ६.१५, तर शिपायांसाठी हीच वेळ सकाळी ९.३० ते ६.३०, अशी बंधनकारक केली आहे. तसेच दुपारी एक ते दोन या वेळेत अधिकाधिक अर्धातास भोजनासाठी सुटी देण्यात आली आहे. ही वेळ पोलिस अधीक्षक कार्यालयात काटेकोर पाळली जावी, अशी सूचना अधीक्षक धिवरे यांनी कर्मचाऱ्यांना दिली आहे.