Nashik: राज्यात 3 वर्षांत महाकार्गोला 132.55 कोटींचे उत्पन्न! व्यापारी व शेतकऱ्यांचा खात्रीची सेवा असल्याने वाढला कल

मालेगाव : राज्यात खासगी मालवाहतुकीच्या स्पर्धेत एसटी महामंडळाने २१ मे २०२० ला महाकार्गो (मालवाहतूक) सुरू केली. अल्प दरात ट्रान्स्पोर्ट व्यवसायाला सुरवात केल्याने महामंडळाकडे व्यापारी व शेतकऱ्यांचा खात्रीची सेवा असल्याने कल वाढला आहे.

राज्यात महाकार्गोचे ७८५ वाहने असून, ३१ विभागांत अहमदनगर जिल्ह्यात सर्वांत जास्त वाहने आहेत. तीन वर्षांत महाकार्गोला या सेवेतून १३२.५५ कोटींचे उत्पन्न मिळाले आहे. (Income of 132 half crores to Maha Cargo in 3 years in state Due to assured service of traders and farmers trend increased Nashik)