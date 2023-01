Dhule News : मनपाच्या कायम सेवेत घ्या; बदली कामगारांची मागणी; आत्मदहनाचाही इशारा

धुळे : गेल्या २०-२५ वर्षांपासून महापालिकेत बदली सफाई कामगार म्हणून काम करत आहोत. लाड-पागे समितीच्या शिफारशीनुसार आम्हाला महापालिकेच्या कायम सेवेत घेण्यात यावे, अशी मागणी बदली कामगारांनी महापालिका आयुक्तांकडे केली. दरम्यान, न्याय न मिळाल्यास २६ जानेवारीला आत्मदहन करू, असा इशाराही या कर्मचाऱ्यांनी दिला.

आम्ही एकूण १६० कर्मचारी गेल्या २०-२५ वर्षांपासून महापालिकेत बदली सफाई कर्मचारी म्हणून काम करत आहोत. महापालिकेत काम करत असल्याने आम्हाला इतर ठिकाणी काम दिले जात नाही. त्यामुळे आम्ही हलाखीचे जीवन जगत आहोत. (Take permanent service of municipality demand for replacement workers Also warning of self immolation Dhule News)

आमचा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक विकास होत नाही. आमच्याबरोबर काम करणाऱ्या काही बदली कामगारांनी न्यायालयात दाद मागितली. अशा कामगारांना कायम नियुक्तीचे आदेश करण्याचे करण्यात आले. मनपानेदेखील त्यांना नियुक्ती दिली.

आर्थिक परिस्थिती नसल्याने आम्ही १६० कामगार न्यायालयात अथवा इतर कुठेही दावा करू शकलो नाही. दरम्यान, वेळोवेळी महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांकडे लेखी व तोंडी विनंती केली. मात्र, अधिकाऱ्यांनी केवळ आश्‍वासने दिली.

आम्ही एवढ्या वर्षांत धुळ्यातील नागरिकांची सेवा केली आहे. त्यामुळे आम्हाला कायम सेवेत घ्यावे. २३ जानेवारी २०२३ पर्यंत याबाबत कार्यवाही न झाल्यास आम्ही सर्व बदली कामगार उपोषण करू व त्यानंतरही न्याय न मिळाल्यास २६ जानेवारीला आत्मदहन करू, असा इशारा या कामगारांनी दिला. मागणी व इशाऱ्याचे निवेदन पिंकीबाई गोयर यांच्यासह इतर बदली कामगारांनी अतिरिक्त आयुक्त नितीन कापडणीस यांना दिले. शिवसेनेचे किरण जोंधळे उपस्थित होते.

