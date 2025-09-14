उत्तर महाराष्ट्र

Taloda News : चांगल्या पावसामुळे बळीराजा सुखावला: तळोदा तालुक्यात आनंदाचे वातावरण

Heavy Monsoon Rain Benefits Taloda Farmers : यंदा पावसाने चांगले सातत्य राखत कधी जोरदार, तर कधी रिपरिप लावली. त्यामुळे खरिपाची पिके तरारली असून, शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेले रोझवा, पाडळपूर, सिंगसपूर, गढावली व धनपूर हे सिंचन प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
तळोदा: शहरासह तालुक्यात यंदा पावसाने चांगले सातत्य राखत कधी जोरदार, तर कधी रिपरिप लावली. त्यामुळे खरिपाची पिके तरारली असून, शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरलेले रोझवा, पाडळपूर, सिंगसपूर, गढावली व धनपूर हे सिंचन प्रकल्प ओव्हरफ्लो झाले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सांडव्यावरून पाणी वाहत आहे. एकंदरीत आतापर्यंत झालेल्या पावसाने बळीराजा चांगलाच सुखावला आहे.

