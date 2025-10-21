Dhule News : दिवाळीच्या सुट्यात शिक्षकांना प्रशिक्षण! नवनियुक्त शिक्षकांचा हिरमोड, राज्यभर नाराजीचा सूर

धुळे: राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नवनियुक्त शिक्षकांसाठी २५ ते ३१ ऑक्टोबर या दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये आयोजित केलेल्या सातदिवसीय प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुरू दिसून येतो आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळांतील सर्व नवनियुक्त शिक्षकांसाठी जिल्हास्तरावर ५० तासांचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे..दिवाळीची सुटी म्हणजे शिक्षकांना कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी, मूळ गावी जाण्यासाठी आणि वर्षातून एकदा पर्यटन करण्यासाठी मिळणारा मोठा कालावधी असतो. मात्र, राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने हे प्रशिक्षण याच सुट्ट्यांच्या मध्यभागी ठेवल्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या हक्काच्या सुट्ट्या गमवाव्या लागत आहेत. विशेषत: पवित्र पोर्टलमार्फत इतर जिल्ह्यांत नियुक्त झालेल्या शिक्षण सेवकांना त्यांच्या कुटुंबापासून दूर राहावे लागणार आहे..पुढे ढकलण्याची मागणीजिल्ह्यात अनेक शिक्षणसेवक राज्याच्या इतर भागातून आले आहे. आपल्या मूळ गावापासून दूर असल्याने त्यांना दिवाळीच्या सुट्टया महत्त्वाच्या वाटतात. त्यातही त्यांना सुट्या कमी मिळतात. आता सात दिवसांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात आल्यामुळे त्यांचा हिरमोड झाला आहे. विविध शिक्षक संघटनांनी हे प्रशिक्षण तातडीने रद्द करावे किंवा दिवाळीची सुट्टी संपल्यानंतर योग्य वेळेत आयोजित करावे अशी मागणी केली आहे. शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या भावनांचा विचार करून प्रशिक्षणाच्या तारखांमध्ये तातडीने बदल करावा, अशी त्यांची मागणी आहे..कशासाठी प्रशिक्षण?हे प्रशिक्षण नवनियुक्त शिक्षकांसह, क्रीडा, कला शिक्षक आणि वरिष्ठ/ निवड श्रेणी प्रशिक्षणात अनुपस्थित राहिलेल्या शिक्षकांसाठी बंधनकारक करण्यात आले आहे. प्रशिक्षणातील पहिले सहा दिवस सर्व शिक्षकांसाठी समान ठेवण्यात आले असून, यात अध्यापनाच्या नवीन पद्धती, अभ्यासक्रमातील बदल आणि प्रशासकीय माहिती दिली जाणार आहे. शिक्षण विभागाने गुणवत्तेच्या नावाखाली सुट्ट्यांमध्ये प्रशिक्षण लादल्याचा आरोप शिक्षक संघटनांनी केला आहे..Teacher Recruitment : डीएड-बीएडधारकांसाठी सुवर्णसंधी! राज्यात १८ हजार शिक्षकांची होणार भरती; 'या' तारखेला 'टीईटी' परीक्षा.कोणतेही प्रशिक्षण सुट्ट्यांच्या कालावधीत घेणे शिक्षकांवर एकप्रकारे अन्याय आहे. त्यातही नवनियुक्त शिक्षकांना सुट्या कमी आहेत. केवळ सुट्टीच्या दिवसात त्यांना गावाकडे जाता येते. अशा प्रसंगी हे प्रशिक्षण घेणे योग्य नाही. संघटनेच्या मार्फत संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार करण्यात आला असून, प्रशिक्षण सुट्ट्या संपल्यानंतर घेण्याची मागणी केली आहे.- राजेंद्र नांद्रे, राज्य संपर्कप्रमुख, शिक्षक परिषद प्राथमिक विभाग.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.