Dhule News : दिवाळीच्या सुट्यात शिक्षकांना प्रशिक्षण! नवनियुक्त शिक्षकांचा हिरमोड, राज्यभर नाराजीचा सूर

State’s 7-Day Diwali Training Program for Teachers : राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने (SCERT) दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये नवनियुक्त शिक्षकांसाठी अनिवार्य सातदिवसीय प्रशिक्षण ठेवल्यामुळे शिक्षकांनी नाराजी व्यक्त करत ते पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
धुळे: राज्य शैक्षणिक संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषदेने नवनियुक्त शिक्षकांसाठी २५ ते ३१ ऑक्टोबर या दिवाळीच्या सुट्यांमध्ये आयोजित केलेल्या सातदिवसीय प्रशिक्षणामुळे शिक्षकांमध्ये नाराजीचा सुरू दिसून येतो आहे. राज्यातील सर्व माध्यमांच्या शासकीय, खासगी अनुदानित, अंशतः अनुदानित, स्थानिक स्वराज्य संस्था शाळांतील सर्व नवनियुक्त शिक्षकांसाठी जिल्हास्तरावर ५० तासांचे प्रशिक्षण आयोजित केले आहे.

