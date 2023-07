Dhule Cime: दोंडाईचात चोरट्यांचा प्रयत्न फसला! चोरट्याने तिसऱ्या मजल्यावरून टाकली उडी पण...

Dhule Cime : येथील सौरभ मंगल कार्यालयाच्या मागे शिववंदना अपार्टमेंटमधील तिसऱ्या मजल्यावर धाडसी चोरी झाली. सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह ६१ हजार रुपये चोरून नेताना चोरट्यांचा प्रयत्न फसला.

अपार्टमेंटमधील रहिवाशांना जाग आल्याने दोन चोरट्यांपैकी एकाने तिसऱ्या मजल्यावरून उडी टाकल्याने तो जखमी झाला.

पायाला गंभीर दुखापती झाल्याने रहिवाशांनी पोलिसांच्या ताब्यात दिले, तर एक मात्र तुरी देऊन पसार झाला आहे. यामुळे वारंवार होणाऱ्या चोऱ्यांची उकल पोलिसांकडून होईल, अशी चर्चा आता नागरिकांमधून व्यक्त केली जात आहे. (Thief jumps from third floor in robbery at Dondaicha injured in police custody Dhule Cime)

तुषार विकास सारडा (वय २६) या व्यापारी नातेवाइकांकडे धार्मिक कार्यक्रमासाठी पाळधी (ता.जि. जळगाव) येथे गेले होते. सोमवारी (ता. ९) पहाटे चार-साडेचारच्या सुमारास तिसऱ्या मजल्यावर रूम नंबर १४ या बंद घरातील चोरट्यांनी कडीकोयंडा तोडून आता शिरले.

खोलीतील कपाटचे लॉकर तोडून ३४ हजारांची रोख रक्कम व इतर सोन्या चांदीचे दागिन्यांसह ६१ हजार तीनशे रुपयांच्या दोन चोरट्यांनी घरफोडी केली आहे. पिशवीत मुद्देमाल घेऊन पडून जात होते. तोवर शेजारी शरद पवार यांना जाग आली.

हेही वाचा : Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

चोर पळून जात असल्याचे पाहिले. अपार्टमेंटमध्ये आरडाओरडा झाला. त्यात राहुलसिंग प्रधानसिंग शिकलकर (रा. नंदुरबार) या चोरट्याने तिसऱ्या मजल्याच्या गच्चीवरून पैशांच्या पिशवीसह खाली उडी टाकली.

त्यात पाय फ्रॅक्चर झाल्याचे प्राथमिक उपचारानंतर पोलिसांनी सांगितले. पुढील उपचारासाठी धुळे येथे चोरट्यास पाठविण्यात आले आहे, तर एक पळून गेला. चोरटे सराईत असल्याचेही पोलिस सूत्रांनी सांगितले. याबाबत दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात तुषार विकास सरडा यांनी पोलीस ठाण्यात फिर्याद दिली.