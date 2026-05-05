Truck Bike Accident : आयशरच्या धडकेत कोचूरचे दांपत्य ठार; बाळ सुखरूप

मुक्ताईनगर - भरधाव आयशर ट्रकने दिलेल्या धडकेत दुचाकीवरील पती-पत्नी जागीच ठार झाले. मात्र, त्यांचे एक वर्षाचे बाळ चमत्कारिकरीत्या बचावले. 'देव तारी त्याला कोण मारी' या उक्तीचा प्रत्यय उपस्थितांना आला. हा अपघात तालुक्यातील बेलसवाडी फाटा परिसरातील मरिमाता मंदिराजवळ सोमवारी (ता. ४) सकाळी आठच्या सुमारास झाला. कोचूर (ता. रावेर) येथील रहिवासी गजानन हिरामण पाटील व त्यांच्या पत्नी अश्विनी एक वर्षाच्या चिमुरड्याबरोबर सकाळी दुचाकीने द्वारदर्शनासाठी निघाले होते. मरिमाता मंदिराजवळील बेलसवाडी फाट्यावर आले असताना, समोरून येणाऱ्या भरधाव आयशर ट्रकने त्यांच्या दुचाकीला जोराची धडक दिली. धडक इतकी जोरात होती, की,गजानन पाटील व अश्विनी पाटील जागीच ठार झाल्या..चिमुरड्याचा जीव वाचलाया अपघाताचे भीषण स्वरूप पाहून प्रत्यक्षदर्शींच्या अंगावर शहारे आले. दुचाकीचा अक्षरशः चेंदामेंदा झाला असताना, या दापत्याचे एक वर्षाचे बाळ अपघातातून सुखरूप बचावले. बालकाला किरकोळ जखमा झाल्या असून, त्याला तातडीने रावेरला हलविण्यात आले. अवघ्या एक वर्षाच्या या बालकाच्या डोक्यावरून आई-वडिलांचे छत्र कायमचे हिरावले गेल्याने संपूर्ण कोचूर गावावर शोककळा पसरली आहे..पोलिस तपास सुरूघटनेची माहिती मिळताच मुक्ताईनगर पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेत परिस्थिती हाताळली. मृतदेह विच्छेदनासाठी रुग्णालयात पाठविला. पोलिसांनी पंचनामा केला. या प्रकरणी आयशरचालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती. अपघाताच्या नेमक्या कारणांचा अधिक तपास पोलिस करीत आहेत..नागरिकांचा संताप; आयशरची तोडफोडअपघातानंतर नागरिकांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेत मदतकार्य सुरू केले. मात्र, दांपत्याचा मृत्यू झाल्याचे पाहून नागरिकांचा संताप अनावर झाला. संतप्त जमावाने अपघातग्रस्त आयशर ट्रकवर दगडफेक करून काचा फोडल्या. त्यामुळे काही काळ या मार्गावर तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते.