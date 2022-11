धुळे : धुळे जिल्ह्यातून जाणाऱ्या मुंबई आग्रा महामार्गावर (Mumbai Agra Highway) शिरपूर (shirpur) नजीक मोठी दुर्घटना (accident) घडली आहे.

सावळदे गाव नजीक तापी नदीवरील (Tapi River) पुलावरून मालवाहू आयशर ट्रक (Eicher Truck) नदीपात्रात कोसळला आहे. (Truck going from Dhule to Shirpur plunged off a bridge into the Tapi river search for driver is underway Dhule News)

हा ट्रक धुळ्याहून मध्यप्रदेशातील इंदोर कडे जक्त असताना 3 नोव्हेंबर रोजी सकाळी साडे दहा वाजेच्या सुमारास ही दुर्घटना घडली. हा चौपदरी महामार्ग आहे. मात्र चालकाचा ट्रक वरील ताबा सुटल्याने ही घटना घडली.

ट्रकचा सहचालक सुदैवाने बचावला आऊन तो नदीपात्रातून बाहेर निघाला आहे त्यांचे नाव धर्मेंद्र असल्याचे सांगितले जाते. मात्र चालक ट्रक श पाण्यात बुडवून आहे. त्याचा तपास सुरू असून पोलीस व प्रशासनातर्फे जोरात मदत कार्य सुरू आहे.

