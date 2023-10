By

Dhule Accident News : भरधाव जाणाऱ्या आयशरने धडक दिल्याने दुचाकीवरील दोन जणांचा मृत्यू झाल्याची घटना रविवार (ता. ८) दुपारी एक ते दीडच्या सुमारास घडली.

बभळाज गावालगतच शिरपूरकडून चोपड्या कडे भरधाव जाणाऱ्या आयशर (जीजे २३, एडब्ल्यू ८०९०)ने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने दुचाकीवरील नारायण हिरामण राठोड (वय ४०, रा. बभळाज) व संतोष खिमा राठोड (२५, रा. अजनाड) हे दोघेही गंभीर जखमी झाले. (Two killed in Eicher collision at Babhlaj dhule accident news)

घटना गावाजवळच घडल्याने नागरिकांनी तत्काळ धाव घेऊन जखमींना उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. दरम्यान, डॉक्टरांनी संतोष राठोड यास मृत घोषित केले, तर नारायण राठोड याचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

मृत नारायण राठोड बभळाज येथील रहिवासी असून, तो सर्वसाधारण कुटुंबातील ऊसतोड मजूर होता. ऊसतोडणीचे बेणे घेऊन आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत होता. दरम्यान, दसरा संपताच आपल्या परिवारासह ऊसतोडणीसाठी बाहेरगावी जाणार होता.

कुटुंबातील कर्ता पुरुष गेल्याने राठोड परिवारावर शोककळा पसरली आहे घटनेची नोंद थाळनेर पोलिसांत झाली असून, भटू लालू जाधव यांच्या फिर्यादीवरून आयशरचालक मोहम्मदादिल यासीनभाई वोहरा (२५) याच्यावर गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. थाळनेर पोलिस तपास करीत आहेत.