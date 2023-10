Nandurbar Accident News : धुळे-सुरत राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक सहा विसरवाडी सरपणी नदीच्या पुलाच्या उतारावर ट्रकने धडक दिल्याने मोटारसायकलवरील एकाचा जागीच, तर एकाचा ग्रामीण रुग्णालयात उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

एका गंभीर जखमीला जिल्हा रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात आले. ही घटना सोमवारी (ता. १६) दुपारी अडीचच्या सुमारास घडली. (Two killed one seriously injured in accident on Dhule Surat National Highway Nandurbar News)

धुळे-सुरत राष्ट्रीय महामार्गावर विसरवाडी गावाच्या पुलाच्या उतारावर धुळ्याकडून सुरतकडे जाणार ट्रक (टीएन ५२, एल ९८२०) व मोटारसायकल (एमएच १८, क्यू ९७११)च्या अपघातात सुनील वसंत गावित (वय ३८, रा. उचीमौवली, ता. नवापूर) याचा जागीच, तर अनोळखी व्यक्तीचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला.

तिसऱ्याला गंभीर अवस्थेत येथील जिल्हा ग्रामीण रुग्णालयात हलविण्यात आले. भीषण धडकेत मोटारसायकलचा चक्काचूर झाला असून, मोटारसायकलवरील दोघांचा मृत्यू झाला.

घटनास्थळी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक प्रकाश वानखेडे यांच्यासह पोलिस पथकाच्या मदतीने येथील ग्रामीण रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आले. ट्रकचालक फरारी आहे.