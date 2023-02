By

निमगूळ : येथील गावाजवळ खेतियाकडून येणाऱ्या पिक-अप (एमएच ०४, एफपी १९६७०) व टाटा एसएस (एमएच ३९, सी ९३५५) या दोन्ही वाहनांमध्ये १३ गायींना शुक्रवारी (ता. २४)

सकाळी आठच्या सुमारास आद्य गोरक्षण जनआंदोलन शिवछत्रपती दोंडाईचा विभाग धुळे यांच्या कार्यकर्त्यांनी या दोन गाड्या निमगूळ येथे मिळालेल्या माहितीवरून ताब्यात घेतल्या. (Two vehicles carrying cows to slaughterhouse seized at Nimgul Dhule News)

पिक-अपचा चालक पळून गेला, तर टाटा एस गाडीचा चालक- मालक मधुकर रामदास लोंढे (रा. शिंदखेडा) याला ताब्यात घेतले असून, ही गुरे कत्तलखान्यात जात असल्याची प्राथमिक माहिती मिळाली.

त्यानुसार दोंडाईचा पोलिस ठाण्यात घटनेची माहिती दिली.पोली उपनिरीक्षक शरद लेंडे व सुनील शिंदे यांनी निमगूळ येथे घटनास्थळी भेट देऊन दोन्ही गाड्या ताब्यात घेऊन पोलिस ठाण्यात जमा केल्या.

या वेळी निमगूळ येथील चंद्रकांत चौधरी, अमोल मधुकर बागल, योगेश माधवराव बागल, नगीन कोळी, लालू बागल, तोशिब बागल यांच्यासह तरुणांनी मदत केली. याबाबत दोंडाईचा पोलिसांत गुन्हा नोंद केला असून, उपनिरीक्षक शरद लेंडे तपास करीत आहेत.