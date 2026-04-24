Kidney Transplant : अर्धांगिनीचा त्याग! किडनी देऊन पतीला दिले जीवदान; मरणाच्या दारातून पतीला परत आणणाऱ्या पत्नीचे कौतुक

पारोळा - 'काळ आला होता मात्र वेळ आली नाही' याचा प्रत्यय बहादरपूर (ता. पारोळा) येथील गुरव दाम्पत्याच्या बाबतीत दिसून येत आहे. आपल्या आयुष्याचा साथीदार असलेल्या नवऱ्याचा जीव वाचावा, त्याची साथ शेवटपर्यंत लाभावी यासाठी स्वतःचा विचार न करता, आपले मूत्रपिंड देऊन मरणाच्या दारातून पतीला परत आणणाऱ्या पत्नीच्या औदार्याचे उदाहरण विवाहित दाम्पत्यांसह समाजासाठी आदर्शवत ठरले आहे..याबाबत माहिती अशी, बहादरपूर (ता. पारोळा) येथील सदानंद आत्माराम गुरव (वय ३६) यांना एक वर्षापासून किडनीचा (मूत्रपिंड) त्रास होता. त्यांनी डॉक्टरांकडे औषधोपचार सुरु करुनही त्यांचा हा त्रास कमी होण्याऐवजी दिवसेंदिवस वाढत होता. ज्यामुळे सदानंद गुरव यांची प्रकृती चिंताजनक होत होती. डॉक्टरांनी किडनी प्रत्यारोपण हा एकमेव उपाय नातेवाईकांना सांगितलेला होता..अशा कठीण परिस्थितीत किडणी कोण देईल? याचा विचार कुटुंबात सुरु असताना आशा स्वयंसेविका असलेल्या त्यांच्या पत्नी पूनम गुरव (वय ३२) यांनी कुठलाही मागचा पुढचा विचार न करता, आपली स्वतःची किडनी नवऱ्याला देण्याचा निर्णय घेतला. पूनम गुरव यांचा पतीविषयी असलेला जिव्हाळा आणि प्रेम पाहून सर्वांचेच डोळे पाणावले..सदानंद व पूनम यांना समर्थ (वय १२) व अथर्व (वय ६) ही दोन मुले आहेत. असे असतानाही आपल्या नवऱ्याचा जीव वाचविण्यासाठी पूनम गुरव यांनी मोठे धाडस केले. त्यांचा हा निर्णय तसा धाडसी होता. पती- पत्नीच्या नात्यात त्याग आणि समर्पणाचे ते आदर्शवत उदाहरण होते. किडनी प्रत्यारोपण म्हणजे प्रत्यक्ष मृत्यूशी झुंज. डॉक्टरांनी तपासणी करून पूनम यांची किडनी योग्य असल्याचे सांगितल्यानंतर प्रत्यक्षात शस्त्रक्रिया करण्याचे ठरले..सदानंद व पूनम यांना समर्थ (वय १२) व अथर्व (वय ६) ही दोन मुले आहेत. असे असतानाही आपल्या नवऱ्याचा जीव वाचविण्यासाठी पूनम गुरव यांनी मोठे धाडस केले. अनेकदा ही शस्त्रक्रिया करताना परिस्थिती बिकट होते. याची जाणीव असतानाही पूनम यांनी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्यांचे किडनी देऊन प्रत्यारोपणाच्या माध्यमातून पतीला जीवदान दिले..त्यांची घरची परिस्थिती हलाखीची असताना कमवता व्यक्ती मृत्यूची झुंज देत असल्यामुळे त्यांची बहीण जया व राकेश गुरव यांनी त्यांना मोलाची आर्थिक मदत दिली. त्यामुळे सदानंद गुरव यांना जीवदान मिळाले. शस्त्रक्रियेनंतर पूनम गुरव व सदानंद गुरव यांची प्रकृती बरी आहे. शस्त्रक्रिया यशस्वी झाल्यामुळे गुरव कुटुंबीयांसह नातेवाईकांमध्ये आनंद व्यक्त करण्यात आला.